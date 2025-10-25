＜速報＞竹田麗央＆古江彩佳が2UPで後半へ 山下美夢有＆西郷真央は劣勢
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が進行している。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳はコ・ジンヨン＆ユ・ヘランを相手に、2UPで前半を折り返している。
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
1番は韓国に取られたものの、3番で竹田がバーディを奪ってタイに。4番パー5では、再び竹田が2オンイーグルを決めてリードを奪った。その後も竹田、古江にバーディが飛び出し、優位な展開でバックナインを迎える。山下美夢有＆西郷真央ペアはキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンとのマッチアップ。前半8番までを終えて、3ダウンと苦戦を強いられている。日本は初日に世界選抜、2日目にスウェーデンと対戦し、ここまで1勝1分け2敗。準決勝進出のためには、この韓国戦で1勝1分け以上が絶対条件となる。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
1番は韓国に取られたものの、3番で竹田がバーディを奪ってタイに。4番パー5では、再び竹田が2オンイーグルを決めてリードを奪った。その後も竹田、古江にバーディが飛び出し、優位な展開でバックナインを迎える。山下美夢有＆西郷真央ペアはキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンとのマッチアップ。前半8番までを終えて、3ダウンと苦戦を強いられている。日本は初日に世界選抜、2日目にスウェーデンと対戦し、ここまで1勝1分け2敗。準決勝進出のためには、この韓国戦で1勝1分け以上が絶対条件となる。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由