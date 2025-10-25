『薬屋のひとりごと』TVアニメ第3期＆劇場版制作決定！歴代OPテーマとともに振り返る2周年記念PVが解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計４,０00 万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。

2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。

7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている。そしてこの度、TVアニメ第1話の放送から2周年を記念して、2周年記念PVが解禁。合わせて、TVアニメ第3期、劇場版の制作も決定した。

今回解禁となったのは【アニメ『薬屋のひとりごと』2周年記念PV】。多くの視聴者を魅了した、猫猫のアイコニックなシーン「これ、毒です。」から映像がスタート。TVアニメ第1期から、多くの視聴者の涙を誘った第2期のラストまでを、歴代OPテーマ「花になって」（緑黄色社会）、「アンビバレント」（Uru）、「百花繚乱」（幾田りら）、「クスシキ」（Mrs. GREEN APPLE）とともに振り返る。

さらに、映像の中で【ＴＶアニメ第3期＆劇場版制作決定】【振り返り上映会の実施】【SPイベントへの追加キャスト情報】が解禁となった。

25年7月にTVアニメ第2期放送が終了し、続編の制作が発表されていた本作。なんとその“続編”が、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期と劇場版『薬屋のひとりごと』であることが明らかになり、合わせてスーパーティザービジュアルも解禁となった。

から市井へと舞台を移し、猫猫と壬氏には新たな試練が待ち受けます。監督は、TVアニメ第2期の監督も務めた筆坂明規が務める。

そして、シリーズ初の劇場版となる劇場版『薬屋のひとりごと』が2026年12月に公開することが決定。ストーリー原案を原作者・日向夏が担当し、完全新作ストーリーとしてお届けする。監督は、TVアニメ第1期のシリーズ構成・監督、そして第2期ではシリーズ構成・総監督を務めた長沼範裕が務める。一体どんな物語が展開されるのか、続報に乞うご期待！

＜原作者・日向夏コメント＞

第二期の最終回のとき「続編決定」とありました。皆さん、TVアニメ第三期か、それとも劇場版かともやもやしていたかと思います。なんとどちらもです。

薬屋アニメも二周年を迎え、ファンの皆さま、支えてくれた皆さまのおかげかと思います。そんな皆さまの期待に応えるべく、第三期も劇場版も制作しております。二期からまたがらりと雰囲気を変えた三期。一期、二期以上に楽しめるよう制作サイドと共にがんばっております。TV三期は私はお手伝い程度でありますけど、劇場版は頑張りました。完全新作ストーリーです。書きました。書きましたよ。ネットにも書籍にも全く掲載されていないお話ですよ。

他にも楽しい情報が盛りだくさんです。また皆さんと楽しみたいのでよろしくお願いします。

＜猫猫役 悠木 碧コメント＞

第3期＆劇場版決定！ようやく言えてとても嬉しいです！！

第2期の終わりがとても美しかったので、ここで一区切り着いてしまうかな…？と思っていたので、間髪入れずいけると聞いて、嬉しびっくりしました…！『薬屋のひとりごと』はまだまだ原作も続いておりますから、諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。

それだけでなく、劇場版まで〜！？しかも先生が書く完全オリジナルストーリー！？

とんでもないもんが降ってきましたよ…！本当に本当に楽しみです！

私たちですらこの大ニュース2段構えを受けてぶっ飛んだので、皆さんにはもっともっとビックリして頂けたんじゃないかと思います！

その驚きのまま、公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！

そして今後も情報盛り沢山との事なので、お見逃し無く！

これからも本作を沢山応援してくださると嬉しいです！

＜壬氏役 大塚剛央コメント＞

第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！

それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！

そして、TVアニメ放送開始からあっという間に2周年を迎えました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。

これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！

第3期＆劇場版スーパーティザービジュアル・スタッフクレジット

ビジュアルディレクション：長沼範裕

原画：中谷友紀子

色彩：相田美里

エフェクト：TJkak

●作品情報TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期2026年10月より、日本テレビ系にて分割2クールで放送！（第1クール2026年10月／第2クール2027年4月）

原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

キャラクター原案：しのとうこ

監督：筆坂明規

出演：悠木 碧、大塚剛央ほか

制作：OLM

劇場版『薬屋のひとりごと』

2026年12月公開

原作・ストーリー原案：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

キャラクター原案：しのとうこ

監督：長沼範裕

出演：悠木 碧、大塚剛央ほか

制作：TOHO animation STUDIO

配給：東宝

©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『薬屋のひとりごと』公式サイト

https://kusuriyanohitorigoto.jp/