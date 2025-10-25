ドジャース 大谷翔平WS豪快初アーチも救援陣崩壊で初戦落とす 7回に9失点の大炎上



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月24日（金）（日本時間25日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

MLBワールドシリーズ 第1戦がトロントのロジャース・センターで行われ、ドジャースがブルージェイズに4-11で敗れた。

ワールドシリーズ初戦は地元トロントのファンの声援に押されるかのようにブルージェイズの打線が爆発、6回にドジャースの救援陣が崩壊して4-11で大敗した。

十分のサイ・ヤング賞投手、スネル（32）を先発させたドジャースに対し、ブルージェイズは若武者・イェサベージ（22）を抜擢。ともに持ち味を発揮し、1回は無失点に抑えたが...先に点を挙げたのは連覇を目指すドジャースだった。

2回表、制球が乱れたイェサベージを攻めて1死一、二塁のチャンスを作ると、キケ・ヘルナンデス（34）が先制のタイムリー安打。

さらに3回表には4番スミス（30）もタイムリー安打を放ち、序盤はドジャースがペースを掴んだ。

しかし、ブルージェイズも黙ってはいない。4回裏にスネルがバーショ（29）に同点となる2点本塁打を被弾。試合を振り出しに戻されると、さらに6回裏にもスネルが捕まり無死満塁のピンチに。

満塁のピンチでマウンドに上がった2番手のシーハン（25）だったが一度火がついたブルージェイズ打線を止めることができない。

クレメント（29）に勝ち越しとなるタイムリー安打を許すと、その後も押し出し四球、タイムリー安打で失点を重ねてあっという間にリードを3点に広げられた。

さらに3番手のバンダ（32）が代打で出場したバーガー（25）に内角高めのスライダーを引っ張られて、センターバックスクリーンに飛び込むダメ押しのグランドスラムを被弾。

この後も5番カークに2点本塁打を許して、この回だけで一気に9失点。2-11とリードを広げられた。

ドジャースは7回表に大谷翔平（31）がライトスタンドへ2ラン本塁打を放ったが、反撃もここまで。ブルージェイズの細かな継投策で打線が抑え込まれてゲームセット。ドジャースは4-11で初戦を落とした。





