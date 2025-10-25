「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースが同点の六回に悪夢の１イニング９失点。一気に２桁失点の悪夢となり、第２戦先発の山本由伸投手にプレッシャーがかかる状況になった。

六回もマウンドに上がったスネルがついに決壊。先頭打者への四球から安打、頭部付近への死球で無死満塁のピンチを招いたところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。立ち上がりから苦しい投球を続けていた中で、粘っていたが…。最大のピンチを招いてマウンドを降りる形になってしまった。

そしてシーズン中は先発要員だったシーハンを絶体絶命の状況で投入した指揮官。２本のタイムリーに押し出し四球で一気に３点を勝ち越されると、３番手で投入したバンダが代打・バーガーにグランドスラムを被弾。さらにカークにも２ランを被弾し、悪夢の９失点となった。

経験豊富なベシアがいれば、リリーフ陣の投入順も変わっていた可能性がある。ただ先発が崩れれば、ブルペン陣が火に油をそそぐ状況は苦しんだ８月、９月の姿。ポストシーズンでは佐々木朗希投手の守護神抜擢で改善したかに見えたが、最高峰の舞台の初戦で再び不安を露呈する形になった。

第２戦に先発する山本が勢いを止められるかどうかがキーポイントに。試合前には「しっかりストライクゾーンでどんどん投げていくのを心がけているので、いつも通りのピッチングができればいいなと思います」と明かし、「ゲームプランは相手の反応見たりして変えていくのは基本なので。スネルからも学びますし、いろんな人から学んできました」と語った。

さらに、今回のワールドシリーズを最後に現役を引退するクレイトン・カーショー投手について「輝かしいキャリアを締めくくるにはワールドシリーズ優勝というのが一番似合うなと思うので、とにかく春からやってきたので、思いを一つにやっていきたい」と意気込んでいた。

ドジャースが第２戦に勝利すれば優勝確率は６５％。第１戦の勝者が有利にシリーズを薦めるというデータがある中でも、第２戦をとれるかがポイントになりそうだ。