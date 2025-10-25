お金持ちの夫と結婚したら、あたかも自分が偉くなったような振るまいをする人っていますよね。セレブだと自慢する人は、さらっと交わすのが効果的なようです。

今回は、セレブ自慢をするママ友を秒で交わした話をご紹介いたします。

嫌味にお礼

「会うたびにセレブアピールをしてくるママ友がいます。幼稚園に送ったあと、スーパーで卵の特売をしていたため買いに行こうとしたら、例のママ友に会って『ちゃんと特売品を把握してるなんて尊敬しちゃう』『私なんかそのとき欲しいと思ったのものを、値段見ないで買っちゃうから』『全然節約できないんだよね』とマウントをとってきました。

こんなマウントに付き合っている暇はないので『褒めてくれありがとー！』と笑顔で交わして、スーパーに行きましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 嫌味なママ友にはできるだけ関わらず、言われたことを間に受けないのが一番です。そうするとマウントをとることすら無意味に感じて、嫌味を言わなくなるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。