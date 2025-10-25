豆腐ソースを混ぜてコクをプラスして。「クリーミー明太ポテサラ」
【写真を見る】鍋も生クリームもなしでとってもなめらか！ レンチンで簡単「マッシュポテト」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
豆腐ソースを混ぜてコクをプラス
1人分 148kcal
塩分 1.2g
材料（2人分）
じゃがいも…大1個（約180g）
辛子明太子…1/4腹（約20g）
＜豆腐ソース（作りやすい分量）＞
・絹ごし豆腐…1/2丁（約150g）
・塩…小さじ1/4
・こしょう…少々
・オリーブ油…小さじ1
A
・マヨネーズ…大さじ1
・塩、こしょう…各少々
作り方
1 豆腐ソースを作る。豆腐は表面の水けをふき取り、ボウルに入れる。残りの豆腐ソースの材料を加え、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる。
2 じゃがいもは皮つきのままよく洗う。軽く水けをきってラップで包み、3〜4分レンチンし、上下を返してさらに3〜4分レンチンする。粗熱をとって皮をむき、ボウルに入れて木べらで細かく潰す。
3 2に豆腐ソース1/2量※、Aを加えて混ぜ合わせる。
4 明太子は包丁で身をしごき出し、3に加えて混ぜる。器に盛り、好みでレタスを添える。
※残った豆腐ソースは、清潔な保存容器に入れ、冷蔵庫で1〜2日保存可能。
水けが出たらもう一度、泡立て器で混ぜるとよい。
料理／小林まさみ、撮影／木村 拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』