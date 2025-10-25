れんこんの驚くほど多彩な食感を味わい尽くそう！「塩炒め」と「れんこんもち」【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】
シャキシャキとした歯ざわりが、料理の絶妙なアクセントになる「れんこん」。でも、れんこんの食感って、調理の仕方によってはモッチモチにもなるってご存じでした？ そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜・れんこんの食感の魅力を存分に味わえるレシピ2品を教わってきました！
教えてくれたのは…
▷笠原将弘さん
東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」
■砂肝とれんこんのねぎ塩炒め
シャキシャキのれんこんに砂肝のコク、ねぎ塩のうまみの三つ揃い
【材料・2〜3人分】＊1人分133kcal／塩分1.1g
・れんこん・・・ 150g
・とり砂肝 ・・・200g
・長ねぎ・・・1/2本
■合わせ調味料
└酒 ・・・大さじ2
└みりん・・・ 大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/2
サラダ油 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．砂肝（銀皮はついたままでOK）は熱湯で約12分ゆでる。水にとってもみ洗いし、水けをしっかり拭いて薄切りにする。
2．れんこんは長さ5cmの棒状に切ってさっと洗い、水けをきる。ねぎは小口切りにする。
3．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、れんこんを加えてさっと炒め、ふたをして弱火で約5分蒸し焼きにする。ふたを取り、中火に戻して1 、ねぎ、合わせ調味料を加えて炒め合わせる。
4．器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
■れんこんもち
すりおろしとみじん切りを合わせて揚げ、2つの食感を実現
【材料・2〜3人分】＊1人分106kcal／塩分1.6g
・れんこん・・・ 200g
・桜えび ・・・5g
・万能ねぎ・・・ 3本
・おろししょうが ・・・少々
・レモンの半月切り・・・1/4個分
■A
└片栗粉 ・・・大さじ2
└塩、砂糖 ・・・各ひとつまみ
ごま油 しょうゆ 塩
【作り方】
1．万能ねぎは小口切りにする。
2．れんこんは1/3はみじん切りに、2/3はすりおろして軽く汁けをきる。ともにボウルに入れ、A、1 、桜えびを加えて混ぜ合わせる。
3．フライパンにごま油を1cm深さまで入れ、中火で熱する。2をスプーンで一口大に丸めてそっと入れ、2〜3分揚げ焼きにする。こんがりと色づき、まとまったら裏返して2〜3分揚げ焼きにする。
4．器に盛り、おろししょうがにしょうゆ適量を合わせたもの、レモン、塩適量を添える。
【れんこんのおいしいポイント】
薄切りのシャキシャキ食感や、すりおろして加熱したあとのモチモチ食感、棒状など切り方によって驚くほど違った味わいになる楽しい野菜。甘みもいい。
＊ ＊ ＊
「れんこんもち」は、あえてひと手間かけ、れんこんを2種類の切り方にすることで、もっちりとシャクッ、2つの食感が味わえるように仕上げました！ なんとも贅沢な食感の共演を、家族みんなで楽しみましょう。
レシピ考案／笠原将弘 撮影／広瀬貴子 スタイリング／池水陽子 編集協力／赤澤かおり 栄養計算／スタジオ食
文＝高梨奈々