驚くほど多彩な食感を味わい尽くそう！「れんこん」のレシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】


【画像で見る】笠原将弘さんの「秋野菜満喫レシピ」バリエ15品

シャキシャキとした歯ざわりが、料理の絶妙なアクセントになる「れんこん」。でも、れんこんの食感って、調理の仕方によってはモッチモチにもなるってご存じでした？　そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜・れんこんの食感の魅力を存分に味わえるレシピ2品を教わってきました！

笠原将弘さん


教えてくれたのは…

▷笠原将弘さん

東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」

■砂肝とれんこんのねぎ塩炒め

シャキシャキのれんこんに砂肝のコク、ねぎ塩のうまみの三つ揃い

砂肝とれんこんのねぎ塩炒め


【材料・2〜3人分】＊1人分133kcal／塩分1.1g

・れんこん・・・ 150g

・とり砂肝 ・・・200g

・長ねぎ・・・1/2本

■合わせ調味料

　└酒 ・・・大さじ2

　└みりん・・・ 大さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/2

サラダ油　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．砂肝（銀皮はついたままでOK）は熱湯で約12分ゆでる。水にとってもみ洗いし、水けをしっかり拭いて薄切りにする。

2．れんこんは長さ5cmの棒状に切ってさっと洗い、水けをきる。ねぎは小口切りにする。

3．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、れんこんを加えてさっと炒め、ふたをして弱火で約5分蒸し焼きにする。ふたを取り、中火に戻して1 、ねぎ、合わせ調味料を加えて炒め合わせる。

4．器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

■れんこんもち

すりおろしとみじん切りを合わせて揚げ、2つの食感を実現

れんこんもち


【材料・2〜3人分】＊1人分106kcal／塩分1.6g

・れんこん・・・ 200g

・桜えび ・・・5g

・万能ねぎ・・・ 3本

・おろししょうが ・・・少々

・レモンの半月切り・・・1/4個分

■A　

　└片栗粉 ・・・大さじ2

　└塩、砂糖 ・・・各ひとつまみ

ごま油　しょうゆ　塩

【作り方】

1．万能ねぎは小口切りにする。

2．れんこんは1/3はみじん切りに、2/3はすりおろして軽く汁けをきる。ともにボウルに入れ、A、1 、桜えびを加えて混ぜ合わせる。

3．フライパンにごま油を1cm深さまで入れ、中火で熱する。2をスプーンで一口大に丸めてそっと入れ、2〜3分揚げ焼きにする。こんがりと色づき、まとまったら裏返して2〜3分揚げ焼きにする。

4．器に盛り、おろししょうがにしょうゆ適量を合わせたもの、レモン、塩適量を添える。

【れんこんのおいしいポイント】

薄切りのシャキシャキ食感や、すりおろして加熱したあとのモチモチ食感、棒状など切り方によって驚くほど違った味わいになる楽しい野菜。甘みもいい。

＊　＊　＊

「れんこんもち」は、あえてひと手間かけ、れんこんを2種類の切り方にすることで、もっちりとシャクッ、2つの食感が味わえるように仕上げました！　なんとも贅沢な食感の共演を、家族みんなで楽しみましょう。

レシピ考案／笠原将弘　撮影／広瀬貴子　スタイリング／池水陽子　編集協力／赤澤かおり　栄養計算／スタジオ食

文＝高梨奈々