NBA歴代トップタイに浮上…ニコラ・ヨキッチがシーズン開幕戦で4度目のトリプルダブル

デンバー・ナゲッツは、10月24日（現地時間23日、日付は以下同）に敵地チェイス・センターで臨んだゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を、延長の末に131－137で落としたことで黒星発進となった。

同点10度、リードチェンジ8度を記録したこの試合で、ナゲッツは35分44秒間でリードを手にしていたが、第4クォーター終盤でステフィン・カリーの爆発を許して延長に持ち込まれ、6点差で敗れることとなった。

この日ナゲッツではアーロン・ゴードンが10本の3ポイントシュートを沈めてキャリアハイの50得点に8リバウンド2アシスト、ジャマール・マレーが25得点10アシスト3スティール、ティム・ハーダウェイJr.が10得点をマーク。

そしてニコラ・ヨキッチは、ドレイモンド・グリーンやアル・ホーフォードの好守に苦戦し、フィールドゴール成功率34.8パーセント（8／23）に終わるも、計21得点13リバウンド10アシストでトリプルダブルを残した。

NBAキャリア11年目を迎えた30歳のビッグマンは、これでレギュラーシーズン通算165回目のトリプルダブル（NBA歴代3位）。しかも、シーズン開幕戦で4回目のトリプルダブルを達成したことで、オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）と並んでNBA歴代トップタイとした。

昨シーズン。ヨキッチはセンターとしてはNBA史上初の“平均トリプルダブル”（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）をたたき出していただけに、今シーズンもトリプルダブルを量産する可能性は十分ありそうだ。



With his triple-double tonight, Nikola Jokić has tied Oscar Robertson for the most career triple-doubles in regular-season openers with four.

Players with multiple triple-doubles in regular-season openers:

▪️ Nikola Jokić, 4

▪️ Oscar Robertson, 4

▪️ Magic Johnson, 2

▪️ Jason… pic.twitter.com/IfatOS70dR

