

「相手の気持ちを想像する」方法について解説します（写真：Graphs／PIXTA）

マーケティングにおいて企業側が「伝えたい情報」と受け手側が「知りたい情報」にはミスマッチが起こりがちなものですが、映画監督で演出家の李闘士男氏によれば、そうしたズレを解消するためには「徹底的に相手を知ること」が必要だといいます。

これまで多くの人気バラエティ番組や映画作品に携わってきた李氏が考える、マーケティングに欠かせない想像力について、同氏の著書『エンタメのプロから学ぶ「伝わる」仕掛け』から一部を抜粋・編集する形でお届けします。

採用動画でありがちな「失敗あるある」

人の心を動かすことを仕事にしていると、映画以外の依頼もたくさん舞い込んできます。

先日は、経営者の友人から「採用動画をつくりたいんだけど、力を貸してくれないか」と相談がありました。映画を撮っていない時期に限られますが、社会を知る勉強だと思って企業からの依頼を引き受けることがあります。

ただいつも同じ不思議な問題にぶち当たるのです。それは、「企業側が言いたいことばかりを並べようとして、受け手のことを少しも考えていない問題」です。

この友人の会社の場合もそうでした。どんな動画にしたいのか尋ねてみると、テーマは「わが社が求める人材」。実際に求めている人材を聞いてみると、「明るく快活」「やる気がある」「時間を守る」などさまざまな条件が出てきます。

それを聞いて僕はシンプルに驚き、思わず「それって、本当に就職希望者が知りたいことなの？」と聞き返しました。

「どんな人材を求めているか？」は、採用系コンテンツによくある内容。企業側が求める人物像を伝えれば、それに反応した応募者が来てくれるから、採用後のミスマッチが避けられるという利点はあると思います。

でも、それは、企業側が伝えたい情報であって、残念ながら就職希望者が本当に知りたい情報ではなさそうです。もちろん、コンテンツの1つとしてあってもいいのですが、前面に打ち出すものではないでしょう。

何より、どこの会社も同じような内容になってしまって、就職希望者だって飽き飽きします。どの会社も同じに見えていては選べません。

就職希望者が知りたいことは「求められる人物像」より、もっとシンプルなものだと思います。たとえばすぐに思いつくのは、「給料はどのぐらいか？」「休みはどのぐらいあるのか？」あたりでしょう。でも、これはテキストでも伝えられるものです。

入社後の「ミスマッチ」も避けられる

では就職希望者が動画でいちばん知りたいことは？

「どんな人が働いているのか」「実際に働いたときの職場の雰囲気」などの人間関係や雰囲気ではないでしょうか。

でも、職場の様子をそのまま撮影しても、就活生もわかっているはずです。カメラに映っているのは、就活生に向けたよそ行きの姿であることを。

そこで僕は、「離職の理由（ミスマッチ）を解決」をテーマに動画をつくることを提案しました。

意気揚々と入社したはずの人がなぜ職場を離れたのか。その解決策として実際の現場を見せれば、人間関係や雰囲気がつかめると考えたのです。

今の時代、「実際のところ」どうなのかを、包み隠さずにできるだけオープンに伝えたほうが好感度も高く、入社後のミスマッチを避けられるはずだ、と僕は経営者の友人に伝えました。

友人も「たしかに。応募者が知りたいことをもとに考えたほうがいいね」と納得。他社の動画では見かけないであろう「離職の理由」を中心に、どんな上司がいて、どんな雰囲気か、テキストではなく動画だからこそ伝えられる非言語の情報を、採用動画に込めました。結果、どうなったか……？

応募者が倍増！ なんて言えればよかったのですが、狙いはあくまで「ミスマッチの解決」だったので、応募人数そのものは「微増」でした。それでも、その動画を見て入社した新入社員たちは、入社後もすっと職場の雰囲気になじみ働き続けており、ミスマッチの防止につながったと喜んでもらえました。

写真では伝わらない会社の雰囲気を知ったうえで入ってきた新入社員たちだからこそ、今のところ離職率も低いようです。ここで自分をどう活かせるか、少しイメージもできていたのかもしれません。モチベーションの高い新人さんが集まったと友人の経営者もうれしそうに語ってくれています。

「自分が言いたいこと」より「相手が知りたいこと」

企業の採用だけではありません。

新発売のお菓子を紹介するとき、電動歯ブラシの性能を紹介するとき、チェーン店がSDGsの取り組みをアピールするとき。何かメッセージを伝えるとき、「伝えたいこと」ばかりを羅列しても、相手の心を動かせません。それどころか心に届きもしないのです。

電動歯ブラシが1分間に何回振動するか、充電池がどのくらいもつか、そんな性能自慢も大事でしょう。しかしお客さんが心を動かし、固い財布の留め金を開く瞬間は、振動数ではない。黄ばんでいた歯が真っ白になる様子を見た瞬間ではないでしょうか？

あるいは使用者が「ツルツルになってスッキリ！」などと爽快感を笑顔で語ったときではないでしょうか？

つまり、受け手がどんなメリットを体験できるのか、が決め手となります。大切なのは、「自分が言いたいこと」より「相手が知りたいこと」です。

マーケティングを「徹底的に相手を知ること」と捉えれば、さまざまなコミュニケーションに応用できるものだとおわかりいただけるかと思います。

相手の気持ちを想像するクイズ

ではここまで「相手の気持ちを想像する」方法を学んできた、あなたにクイズです。

【クイズ】あるターミナル駅に大きなお寿司屋さんがあります。そのお店では、カンピョウの売上が1％にも満たなかったので、メニューから外しました。すると全体の売上が4％も下がってしまったのです。なぜでしょうか？ 想像力を発揮してお答えください。

正解：上司が寿司屋に行かなくなったから。





ターミナル駅のお寿司屋さんということでビジネスパーソンの利用が多いことが推測できます。上司が部下を連れて、なんていうパターンですね。

次に、カンピョウを好んで食べる人は？ 若者というより、年配、役職で言えば上司が多いイメージがあります。カンピョウがなくなったことで、上司がこの寿司屋を選ばなくなったため売上が落ちた、というのが正解です。こじつけのように感じられるかもしれませんがポスデータを元にした実話です。

大事なポイントは、売上＝お金だけに捉われないこと。そのお金を出す人は誰なのか、お金を出す人の気持ちを想像すると見え方が変わってきます。

【大人のクイズ】通販でいちばんお金が動く日は月曜日と言われています。女性向けのアダルト配信動画がもっともよく視聴されるのも月曜日との統計があります。これは月曜日のマーケティングと呼ばれる現象ですが、なぜ月曜日に通販の商品は売れて、女性向けのアダルトビデオは多く見られるのでしょうか？

正解：ストレスから解放されたいという気持ちが月曜日は強いから。

土日は家に家族が揃い家事が増えるため、主婦のストレスがたまりやすい。そこで家族が仕事や学校に出かけた月曜日に発散のため買い物をすると分析されています。

女性向けアダルトビデオが多く視聴されるのも同じ理由との分析もあります。

（李 闘士男 ： 映画監督、演出家）