山形県高校駅伝2025 男子 第6中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
【画像】激走のレースは画像ギャラリーで 男子（5区～アンカー）
激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子5区～アンカー）
第6中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 桑折 純之介(2) → 渡部 幹太(2) 2位 → 山形中央 岩田 煌心(2) → 鈴木 成琉(3) 3位 → 東海大学山形 古澤 佑真(3) → 黒山 陽仁(3) - 繰 山形南 渡邉 和真(1) → 小野 泰地(2) - 繰 九里学園 鈴木 颯汰(2) → 二瓶 耀将(3) - 繰 米沢中央 佐藤 春翔(2) → 丸川 快斗(3) - 繰 鶴岡工業 佐藤 竜之介(3) → 後藤 大希(3) - 繰 新庄東 星川 照美(3) → 星川 優人(3) - 繰 山東・山工・日大 田中 佑京(1) → 安達 温大(3) - 繰 創学館 深瀬 諒(1) → 渋間 謙吾(2) - 繰 致道館 伊藤 稜真(1) → 成澤 優人(2) - 繰 山形市立商業 石山 航生(1) → 五十嵐 迅飛(2) - 繰 鶴岡東 佐藤 海俐(1) → 遠田 春人(1)
このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM