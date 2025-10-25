実用性の高さとソリッドなルックスでビジネスパーソンに人気が高いCITIZEN（シチズン）アテッサのACT Lineから、デュラテクトプラチナ加工を採用した限定モデルがリリースされます。

デュラテクトプラチナ加工による輝き

今回の限定モデルは、「Platinum Shine Collection」として3機種がラインナップ。満月が銀⾊に美しく輝く「シルバームーン」から着想を得て、かなりシャイニーな仕上がりになっています。

表面にシリーズ初となるデュラテクトプラチナ加工を採用したスーパーチタニウムケースを採用。見た目の美しさと同時に耐傷性を高めています。

Image: CITIZEN

またブレスレットの中コマには、熱処理工程の際に生じる素材の膨張を利用した「結晶チタニウム」を採用。月面を思わせる複雑な結晶パターンがアクセントになっています。

CC4076-65A

Image: CITIZEN

CC4076-65A（36万3000円：世界限定2,200本）は、ミラー仕上げ都市コード入りのサファイアベゼルを採用。世界最速レベルの「最短3秒」で時刻情報を受信するエコ・ドライブGPS衛星電波時計最上位ムーブメントF950を搭載しています。

AT8284-61A

Image: CITIZEN

AT8284-61A（20万3500円：世界限定2,500本）は、リューズのみの簡単操作で世界26時差の時刻とカレンダーを表⽰するダイレクトフライトを備えたエコ・ドライブ電波時計。

CB0284-66A

Image: CITIZEN

CB0284-66A（18万7000円：世界限定1,400本）も同じく世界26時差対応のエコ・ドライブ電波時計ですが、シンプルな3針仕様になっています。

いずれもチタン使いに長けたシチズンならではのテクスチャーで、金属の塊なのにどことなく色気を感じさせます。機能的にも光発電エコ・ドライブと電波時計という充実ぶりなので、ビジネスシーンでも大いに活躍してくれそうです。

Source: CITIZEN