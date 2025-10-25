◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースはブルージェイズに大敗を喫し、黒星発進となった。

2―2の6回に先発・スネルが無死満塁のピンチを作って降板すると、2番手・シーハン、3番手・バンダが相手打線に完全に飲み込まれ、バージャーの満塁本塁打など打者12人攻撃を受け、この回大量9失点。デーブ・ロバーツ監督（53）は投手陣が大崩れしての大敗にも「相手を称賛すべきだ。（相手）打者たちを評価しないといけない。よく粘っていた」と冷静な姿勢を崩さなかった。

シーズン終盤からの課題だったブルペン陣の不安定さが露呈した形となった。先発のスネルが本来の持ち味を出すことができず6回途中に降板。後を受けた救援陣は相手の勢いを押しとどめることができなかった。今後、リリーフ陣の左の柱でもあるベシアが家族の問題でロースターから外れていることも影響を与えそうだ。

PSでは抜群の安定感を示していたスネルについて「今夜のブレークは、速球の制球が定まっていませんでした。カウントが深くなる場面が多かった」と言う。リリーフ陣については「彼らには立て直してもらう必要がある。心配しているわけじゃない。アンソニー（バンダ）はこれまで非常に良かったし、今日はブレイキングボールを高く投げてしまっただけだ。リリーフ陣の構成を考えれば、彼らは絶対に必要だ。まだ先は長いし、野球はたくさん残っている。とにかくいい投球をしてもらわないといけない」と奮起を求めた。