Juice=Juice川嶋美楓、声帯炎であすライブはダンスのみ トークイベントは中止に
アップフロントプロモーションが25日、公式サイトにて、Juice=Juiceの川嶋美楓（17）が声帯炎と診断を受けたことを発表。しばらく公演は、歌唱を控え、ダンスパフォーマンスのみとなることを伝えた。
【動画】活動再開で今後の野望明かすJuice=Juice川嶋美楓（2024年）
発表で「Juice=Juice 川嶋美楓 パフォーマンス制限に関するお知らせ」とし、「メンバーの川嶋美楓ですが、のどの腫れと声が出ない症状が続き病院にて診察したところ声帯炎 と診断を受けました」と報告。医師から症状が改善するまで、歌唱を控えるようにと指示を受けたとし、近々の公演について「ダンスパフォーマンスのみの参加とさせていただきます」とつづった。
また、29日に予定している東京・ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ東京秋葉原店にて開催の『＜ハロショ千夜一夜 第百八夜＞ 〜Juice=Juice 川嶋美楓〜 トークイベント』について、「トークイベントのため中止とさせていただきます」と発表。「中止に伴う払い戻しに関しましては別途お知らせさせて頂きますので、詳細をお待ちください」と呼びかけた。
最後に「直前のご報告となりご心配・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。予めご了承下さい」と締めくくった。
なお川嶋は2023年、突発性難聴により活動休止を発表。2024年４月にステージ復帰した。
Juice=Juiceはハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ。ユニット名は、「採れたて」、「もぎたて」、「新鮮」、「天然」、「100％」で「しぼりたて」と、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになるようにと願いを込めて名付けられた。
