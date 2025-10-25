¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ëÏÃ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¡ÖÄñ¹³¤¹¤ë¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡Ö½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤ò£±³äÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¸µÆâ³Õ»²Í¿¤ÎÆ£°æÁï»á¤Ï¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤â¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÀ®Î©¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Äê°÷ºï¸º¤Ï¡ØÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¹ç°Õ¤¹¤ë»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤«¤â¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ÷¤¦Ê¸½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬¡Ö¾®ÎÓ¡ÊÂëÇ·¡ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤³¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤¬´Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤ÏÉû¼óÅÔ¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤¬°ã¤¦¤ä¤ó¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¤È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤À¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ëÏÃ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ÈÁªµóÂ®Êó¤Î»þ¤Ë£±£²»þ°Ê¹ß¤ÎÅöÁª¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¡£Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¿Í¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¸À¤¦¤ÈÌîÅÞ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡£¡Ê£±³äºï¸º¤¹¤ë¤È¡Ë°Ý¿·¤È¼«Ì±¤À¤±¤Ç¤âÁêÂÐÅª¤ËÍÍø¤À¤«¤é²áÈ¾¿ô¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤·¤¿¤éÄñ¹³¤¹¤ë¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
