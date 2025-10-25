2-11の7回1死一塁から右越え2ラン…日本選手では松井秀喜以来のWS本塁打

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に4-11で大敗し、目標の世界一連覇へは黒星発進となった。大谷翔平投手は自身ワールドシリーズ1号となる2ランを放つも空砲に。デーブ・ロバーツ監督は「本塁打はナイスだった。（さらに）勢いづくことを願っている。彼は大丈夫だろう」と変わらぬ信頼を寄せた。

2-2の6回に打者12人の猛攻で2被弾を含む6安打を集中され一挙9点を失った。その直後、大谷が迎えた第4打席だった。右腕フィッシャーの低めのカーブを捉えると、打球は右翼フェンスを越えた。日本選手では松井秀喜以来となるワールドシリーズでのアーチ。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、角度41度の反撃の一発に敵地は騒然となった。

一方で、初対戦のイェサベージの前に第1打席はスプリットを振らされ三振、2死満塁で迎えた第2打席は一ゴロに倒れた。第3打席は左腕フルハーティの低めのスイーパーを見逃すも三振となり天を仰いでいた。指揮官は「もちろん、走者が溜まっている状況で打席に立たせたい。イェサベージは彼に対して低めのいいスプリットを投じた。（イェサベージは打てなかったけど）彼は大丈夫だろう」と話した。（Full-Count編集部）