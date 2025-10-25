【ZARAのイエロー】が可愛い！ 40・50代に似合う♡「着映えカーディガン」

年齢を重ねるほど、顔まわりを明るく見せてくれる、カラーの力を味方にしたいところ。なかでもこの秋注目したいのが「イエロー」。春夏からトレンドに浮上していて、次の春夏シーズンも注目が集まりそうです。そんなイエローのアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップ。今回は、今から長く活躍しそうな「カーディガン」をご紹介します。

爽やかな甘さ漂うイエローカーデ

【ZARA】「フレンチスリーブニットカーディガン」\6,290（税込）

フェミニンなパフスリーブが特徴のニットカーディガン。柔らかなイエローに大きめのメタルボタンが映えて、品のある一枚です。Vネックラインがデコルテを美しく見せ、抜け感のある女性らしさを演出できそうです。秋冬ファッションに取り入れるなら、グレーやブラウン系のボトムスを合わせるのがおすすめ。

カシミヤ素材で洗練された着こなしに

【ZARA】「100%カシミヤ ボタンカーディガン」\17,990（税込）

品格を感じる佇まいが魅力のカシミヤカーディガン。イエローの優しいトーンに気分が高まり、顔映りまで良くしてくれそう。軽く羽織るだけで上品に決まるクルーネックカーディガンは、ボタンを留めて一枚着としてもエレガントに。デニムを合わせてカジュアルダウンしても、大人の余裕を感じさせてくれそうです。

