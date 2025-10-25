ワールドシリーズ第1戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦を4-11で落とした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、第4打席にWS初本塁打となる2ランを放った。

2-11と敗色濃厚の7回、大谷がWS初本塁打を放った。

1死一塁からブルージェイズ4番手のフィッシャーと対戦。高々と上がった打球は、右翼スタンドに到達した。

米専門メディア「ドジャーブルー」は、YouTubeチャンネルで試合後のロバーツ監督の会見動画を公開。大谷について、指揮官は「本塁打は良かった。これで勢いに乗ってくれることを祈っている。彼は大丈夫だ。満塁で打ってほしいと思うのは分かる。イェサベージは低めへの良いスプリットを投げた。ショウヘイは大丈夫だ」と話した。

大谷は相手先発イェサベージに対し、第1打席が空振り三振、第2打席は2死満塁の大チャンスで一ゴロに倒れていた。投手が代わった第3打席は見逃し三振、第5打席は四球だった。



（THE ANSWER編集部）