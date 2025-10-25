山下美月が披露したミニスカ姿　※「山下美月」インスタグラム

　元乃木坂46で女優の山下美月が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミニスカコーデが「スタイル良すぎ」「パーフェクト」と話題を集めている。

　山下はこの日、出演映画『愚か者の身分』のプロモーションで複数の番組に出演。その際のオフショットを公開した。黒のジャケットにミニスカート、そしてロングブーツを合わせた全身ブラックコーデで、スタイリッシュな装いながらも品のある雰囲気を漂わせている。

　投稿を見たファンからは、「美脚」「スタイル良すぎ」「スタイルレベチ」「パーフェクト」「ブラックコーデ優勝」といった称賛の声が相次いでいた。

引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）