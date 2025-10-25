◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で自身WS初本塁打を放ったが、チームは投手陣が崩れ大敗を喫し、初戦を落とした。

2―11と大量リードを許した直後の7回1死一塁の第4打席で、相手4番手・フィッシャーの低めカーブを右翼スタンドへワールドシリーズ初本塁打。今PS6号で通算では9発目となり、松井秀喜が持つ日本選手のPS通算最多本塁打記録の10本にあと1本まで迫った。

試合後、ロバーツ監督は「ホームランは良かったね。あれをきっかけに調子を上げていければいいと思う。まあ、大丈夫だよ」と一発が出たことに安堵した。

そして「（2回の）満塁の場面では当然彼に期待していたけど、イエサベージが低めのスプリットでいい球を投げた。とはいえ、翔平は問題ない」と好機で凡退こそしたものの状態は悪くないと語った。