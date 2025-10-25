¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡¡¼«Âð½»½ê¸ø³«À£»ß¤á¡ÖÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ä¡×NBA¡¡docomo¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤¬22Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNBA docomo¡×³«ËëÀï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹¥¤·Ý¿Í¡×¤Î2¿Í¤Ï¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°Õ³°¤È»äÉþ¤ß¤¿¤¤¤ÇÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ï¡Öº£²ó¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î°áÁõ¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥êÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¾ì¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥³¡¼¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¤é´°àú¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤ò¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤«¤éNBA¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥ê¥ó¥°¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤ò¥À¥ó¥¯¤ÇÇË²õ¤·¤¿¤ê¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¡Ê¥´¡¼¥ë¡ËÇË²õ¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦Ã¯¤È¤Ç¤â¡×NBA¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNBA docomo¡×¤ò¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡ÖÆüÃæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú²°¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤µ¤ó¤âNBA¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÆ±¤¸»Å»ö¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¤Î³Ú²°¤«¤éNBA²òÀâ¤ÎÆ±¤¸²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£óÊÎÛ¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤äÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢NBA¹¥¤¤Î·Ý¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç½¸¹ç¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍýÁÛ¤ÎNBA´ÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²È¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤ÈÌ¼¡¢Â©»Ò¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ô¥¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤âÇã¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¯¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤ËNBAÁª¼ê¤âÄ©Àï¤·¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿à³Ñ´¢¤ê·¿È´¤á¤Ë¡ÖNBA docomo¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÄ©Àï¡£Ä©¡ÖNBA docomo¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡ª·¿È´¤¡Ê¥Ü¡¼¥É¡Ë¤ÎÍ¾Çò¤ÎÊÁ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È·¿È´¤¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½õÁöµ÷Î¥¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸«»öÀ®¸ù¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤¬·¿¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ï½õÁöµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢½õÁöµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Çà³Ñ´¢¤ê·¿È´¤á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò2²óÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖNBA docomo¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢NBA¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼Â¶·¤È²òÀâ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢NBA¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¡¢º£¸å¤¼¤ÒNBA¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÖNBA docomo¡×¤Ç¤Î´ÑÀïÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ï¡ÖNBA¤ò¤³¤ì¤«¤é¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤¯¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËNBA¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª½»½ê¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ä¡×¤È¼«Âð¤Î¸ø³«¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎNBA´ÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¢¦°Ï¤ß¼èºà°ìÌä°ìÅú
¡½¡½³«ËëÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤ß¤Á¤£¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤òËÜÅö¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼Áª¼ê¤È¥É¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥óÁª¼ê¤Î¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË¤Ã¤Ý¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¥«¥ê¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬º£Ç¯¤â·òºß¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ö¤Þ¤ÀNBA¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÀÎ¤ÎNBA¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È»¨»ï¤òÎ©
¤ÁÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ»¤á¤ËÍú¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÎNBA¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÎ¤ÎÃ»¤á¥¿¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦¤«¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä»ö¾ð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï
Ã»¤á¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤Þ¤¿¥Ö¥«¥Ö¥«¤¬Î®¹Ô¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡¼º£²ó¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤ß¤Á¤£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¸ì²òÀâ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Øº£¤Î¥×¥ì¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤«Í§Ã£¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢²òÀâ¤è¤ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤É¤¦¡Ù¤È¤«ÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤¿¤é¡Ø¤ª¤ª¡¼¡Ù¤È¤«¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²¿¸Ä¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÁÀâ¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤â¸À¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×