¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Á´Éô¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Öº£¤Ç¤âDVD¤Ç¤¿¤Þ¤Ë´Ñ¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê55¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¤¢¤µ¤³¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°Åµ¤¹¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î¹¬¤»¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£TBS¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÍò¤Î¡ÖLove so sweet¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡¼¡ª»ä¤âÀ¨¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤â¤¦¤Ä¤¯¤·¤Î¥»¥ê¥ÕÁ´Éô¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¿¤Î¡¢Åö»þ¡£¥É¥é¥Þ¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤·¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï»ä¤¬¸À¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤Æ¡×¤È°æ¾å¿¿±û¤¬±é¤¸¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°Åµ¤¹¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ê¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ë¡ËÆ»ÌÀ»û¡Ê»Ê¡Ë¤Ã¤Æ¤â¤¦ÈÈºá¤¸¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡¢Ä¶Ë½ÎÏ»ö·ï¤¸¤ã¤ó¡¢ºÇ½é¤Îº¢¡£¤À¤ó¤À¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ÏÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡£º£¤À¤È·ë¹½¤¢¤ì¥À¥á¤À¤è¤Í¡¢¤°¤é¤¤¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡£F4¤¬¤Ã¤Æ¤«Æ»ÌÀ»û¤¬¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤â¼æ¤«¤ì¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¡È¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤Ç¤âDVD¤Ç¤¿¤Þ¤Ë´Ñ¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¨¤¬°¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤·¤¬²¥¤ëÁ°¤ËÈô¤Ö¤ä¤Ä¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£