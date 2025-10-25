おならの音を『口で真似した』結果→大型犬が…面白すぎる『まさかの反応』が430万再生「最近で1番笑ったｗｗ」「どういう感情なのｗ」と絶賛
パパがおならの音を口で真似した結果、大型犬が半狂乱！面白すぎるまさかのリアクションを見せる大型犬の姿は、TikTokに公開されると記事執筆時点で430万回再生、14万7000件も高評価がつき、「やめろって言ってるw」「最近で1番笑ったw」「どういう感情なんだろうw」といった声が寄せられました！
【動画：おならの音を『口で真似した』結果→大型犬が…面白すぎる『まさかの反応』】
パパがおならの音を口で真似すると…
TikTokアカウント「おしゃべりhusky's 善モニコ（@zenmoni_husky）」では、３頭のおしゃべりなハスキー犬たちがにぎやかな毎日を送っている様子が大人気！
この日はリビングで過ごしていたモニカちゃんに向けて、パパがちょっとしたイタズラを。それは、おならを口で真似ること！
「え？おしりじゃなくてお口から音が聞こえたんですけど……」とパパのお口のニオイを嗅いでみたモニカちゃん。すると……
「くっっっさ！！！」と反射的に後ろへと猛ダッシュで逃走！どうやらおならの音が聞こえたパパさんの口を嗅いで、口臭にやられてしまったようです（笑）
そして、逃げた先で呆然とするモニカちゃんに、もう一発、おならの音を真似てみると……
大激怒！まるで「ちょっとやめてよ！！」と言わんばかりの剣幕でパパに向かって怒りを露わにし始めたとか！
モニカちゃん、大激怒！！
その後もモニカちゃんは、なかなか口でおならをやめてくれないパパに猛抗議！「臭いニオイを跳ね除けろ！」と自分が高速スピンすることで竜巻を起こしてニオイを飛散させようとする行動まで（笑）
その後も部屋を行ったり来たりしながら吠え声をあげて「やめろ！！」と猛抗議し続けるモニカちゃん。
ついには、なかなかやめてくれないパパに直接怒りをぶつけようと、パパの顔の近くへといき……
突如穴掘りをしてイライラを発散！「私、こんなに怒ってるんだからね！」というアピールも兼ねているのでしょう。
しかし、そんなモニカちゃんをみたパパ。あろうことか、至近距離にいるモニカちゃんに「プッ」
これにはモニカちゃんも「えぇ！？」と思わず人間のような驚き方を見せ、「ちょっと勘弁してよ～！」とより激しくパパの近くで穴掘り！
レディーの前での振る舞いには厳しいモニカちゃんなのでした！
半狂乱になる大型犬の様子に爆笑！
口でおならの真似をするパパの行動に半狂乱状態で怒り心頭するモニカちゃんの姿は、TikTokにアップされると大反響！
投稿は14万7000件もの高評価がつき、やめろって言ってるw」「最近で1番笑ったw」「どういう感情なんだろうw」などの声が寄せられました。
TikTokアカウント「おしゃべりhusky's 善モニコ（@zenmoni_husky）」では、今回紹介したようなハスキーさんたちの賑やかで楽しいおしゃべりな日常が投稿されています。
感情がヒシヒシと伝わってくるようなハスキーさんたちのやりとりは、見ていて思わず笑ってしまうこと間違いなし！ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね。
モニカちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「おしゃべりhusky's 善モニコ 」さま
執筆：しおり
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。