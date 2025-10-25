

アップルが2025年10月に発表したM5チップは、明確な戦略的意図を持って設計されたプロセッサだ。

MacBook Pro、iPad Pro、そしてApple Vision Proという3つの異なるカテゴリーの製品に同時投入されたこのチップは、今後数年間のコンピューティングトレンドを大きく変えるだろう。

AI処理能力が付加価値、製品選びの源泉に

現在のパソコン市場では、CPUの処理速度が少しばかり向上したところで、ユーザーが体感できる違いは限定的だ。ウェブブラウジングやオフィス作業といった日常的な用途では、数年前のプロセッサでも十分な性能を発揮するからだ。

1980年代から90年代にかけてのパソコン黎明期、CPUの処理能力が低いことがアプリケーションの限界を生み出していた。

当時は、プロセッサの高速化がそのままパソコンの価値向上を意味した。現在の成熟したデジタルデバイスにおいて、あの時代ほどの劇的な進化速度は感じられないかもしれない。

しかし、AI処理能力という新たな軸においては、まさに同様の現象が起きようとしている。

最新のOSやアプリケーションに組み込まれたAI機能は、それと気づかずに使っているものも含めて、より効率的に、より高速にAI処理をこなすプロセッサによって劇的に改善される。

写真の自動分類、音声認識、リアルタイム翻訳といった機能は、処理速度が向上することで質的な飛躍を遂げている。ただし、本当の価値は、これから登場する新世代のAI活用アプリケーションにある。

動画や音声の分析処理、あるいは画像や動画などの生成処理において、M5チップは1年前のM4に比べて2〜4倍もの性能向上をもたらす。しかし、これで十分というわけではない。

今後数年間、AI活用によるアプリケーションの進化は続くだろう。そうした中で、新しいアイデアを次々と試していくには、AI処理のスループットが現状では大幅に不足している。M5チップは、この課題に対して進んでいく方向を定めた“トレンドセッター”のような役割を持っている。



GPUにAI処理能力を追加しAI能力を強化

M5の最大の特徴は、あらゆる主要処理回路でAIを効率的に処理する、全方位のAI特化型設計思想にある。AIの推論処理はこれまでもCPU、GPU、そして専用のNeural Engineという3つの異なる処理ユニットで分担されていた。

CPUには推論処理を強化する命令があった。だが、GPUは高品位な演算はできるものの、推論処理を効率的に行う仕組みが導入されていなかった。

そこでM5では、GPUの各コアにAI推論処理用のアクセラレータを統合し、従来比4倍以上というAI処理性能の向上を実現している。3Dグラフィクスを処理する大規模な回路をAI向きにカスタマイズすることで、その膨大なリソースをAI強化に応用できる。

この設計変更は、単なる性能向上以上の意味を持つ。GPUコア内でAI処理が完結することで、データの移動に伴う遅延が劇的に減少し、より複雑なAIモデルをリアルタイムで動作させることが可能になった。

もう一つの重要な進化が、メモリ帯域幅の30％向上だ。AI処理では、大量のデータを高速に読み書きする必要がある。M5では最大153GB/秒という帯域幅を実現し、これまで以上に大規模なデータセットを扱えるようになった。さらに、ストレージの読み書き速度を従来の2倍に高速化した。

読み書き共におよそ6.5GB/秒という数値は圧倒的だが、AI時代には参照するモデルデータが巨大になることも多い。全方位的にAIを強化したことがうかがえる。

M5チップは、高い処理性能を実現しながら、電力効率も向上させている。

これはAppleが独自チップ開発を始めたM1世代から続く伝統だが、まずCPU性能において今回の世代で大幅に強化されている。しかし何より驚かされるのが、高度なAI処理を行っても熱の問題を引き起こさないことだ。

今後、より複雑で便利なAI機能がデバイス上で常時動作するようになれば、消費電力の増大は避けられない。M5では、処理能力の向上と同時に省電力化を実現することで、実用性の高いAI機能を長時間使い続けることができる。

iPad Proの薄型ボディに搭載でき、またMacBook Proでは24時間という驚異的なバッテリー駆動時間を実現できているのは、この設計思想の結果だ。

強力なパフォーマンスを引き出しながらも、無駄遣いは一切しない。このためAI処理を積極的に活用するアプリケーションを使用しても、従来と同等以上のバッテリー持続時間を確保できる。

これはそもそもの半導体設計の基礎が、スマートフォンをスタート地点にしているから、ということもあるだろう。

iPad Pro、MacBook Pro、Apple Vision Pro、どのモバイルデバイスでも今後、極めて重要な要素になっていくことは間違いない。

一方、M5チップのピーク性能向上は、具体的なアプリケーションで顕著に現れている。動画編集ソフトのAdobe Premiere Proでは、AIを活用した音声クリーンアップ機能「Enhance Speech」の処理速度が、M4搭載機と比較して4倍高速化され、プレビューと並行して動かすことが可能になった。

今回、MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proという3つのジャンルにわたる製品に、AIにフォーカスしたM5を一気に導入したことは、開発者にとって大きな魅力となるだろう。自分が作り出したAI機能がマルチプラットフォームに展開でき、さらにiPhone市場という巨大な可能性につながっているからだ。

Mac用に最適化されたAIアプリケーションは、わずかな調整でiPadやVision Proでも動作し、最終的にiPhoneの次世代チップにも対応できる。この連続性が、Appleプラットフォームにおける開発の最大の魅力となる。

MacBook Pro：プロフェッショナル以外にこそ最適

今回発表された14インチMacBook Proは、M5を搭載した最初のモデルだ。今後、より高性能なM5 ProやM5 Maxを搭載したMacBook Proが登場することは間違いない。

しかし、現時点でのM5搭載MacBook Proは、プロフェッショナル以外のあらゆるクリエイティブな作業をこなす人々にとって、最良の選択となる。

これまで、より高性能なモデルを選んでいた層も、M5による性能の底上げによって、基本モデルで大半の作業が可能になった。特にAI処理速度の向上は顕著で、動画編集、写真処理、音声加工といった用途において、待ち時間の大幅な短縮を体感できる。ストレージ速度の2倍化も、大容量ファイルを扱う際の快適性を大きく向上させる。



価格面では、16GBのメモリを標準搭載する構成が税込み24万8800円からとなっている。ただし、大規模なAIモデルをローカルで実行する場合、32GB以上のメモリ構成を選択することが推奨される。これは約28万円からの価格帯となるが、今後数年間を見据えた投資としては妥当な選択だろう。

昨年M4を購入した人が急いで買い換える必要はない。しかし、M1やM2世代を使用している人であれば、買い換える価値は十分にある。M1 ProやM2 Proといった各世代のProモデルを使っていた人も、M5の基本モデルを選ぶ価値がある。それだけの性能の底上げが実現されている。

iPad Pro：クリエイティブプロフェッショナルに特化

iPad ProもM5チップを搭載し、タブレットというカテゴリーにおいて他に類を見ない性能を獲得した。



11インチと13インチの2つのモデルが用意され、いずれもUltra Retina XDRディスプレイを搭載する。ナノテクスチャガラスのオプションも選択可能で、屋外での視認性が大幅に向上する。Wi-Fi 7への対応、新しいN1ワイヤレスチップとC1Xセルラーモデムの搭載により、通信性能も飛躍的に向上した。

iPad Proは、一般的なタブレット用途ではなく、よりクリエイティブなプロフェッショナルに特化した製品へと進化している。Apple Pencil Proとの組み合わせにより、イラスト制作、デザイン、動画編集といったプロフェッショナルな用途において、デスクトップ級の性能を実現する。

逆に言えば、一般的なタブレット用途であれば、iPad Airで十分だ。iPad Airがメインストリームをしっかりと押さえることで、iPad Proをよりクリエイティブなプロフェッショナル向けに特化させることができた。この製品ラインナップの明確な差別化は、消費者にとって選択を容易にする。

Apple Vision Pro：見えない進化が生む体感の違い

Apple Vision Proは、ハードウェアの大きな変更がないにもかかわらず、M5チップの搭載により劇的な体験向上を実現している。グラフィックスのレンダリング能力が高まったことで、画面の更新速度が速くなり、より滑らかで高精細な映像を楽しめるようになった。

特に重要なのが、頭部装着用ストラップの改良だ。これは小さな変更に思えるかもしれないが、装着感の向上は使用体験に直結する。長時間の使用においても快適性が維持されることは、Vision Proの実用性を大きく高める。



M5による処理能力の向上は、Vision Proにおいて将来的に登場するAI機能の基盤となる。空間認識、視線追跡、リアルタイムの環境理解といった機能が、より高度に、より自然に動作するようになるだろう。



M1やM2世代なら積極的に選びたい

現在M1やM2世代のApple製品を使用している人にとって、M5への買い替えは十分に検討する価値がある。単なる性能向上ではなく、使用体験の質的な変化が期待できるからだ。

特に、AIを活用したアプリケーションを頻繁に使用する人、動画編集や写真加工を日常的に行う人、大規模なデータセットを扱う人にとって、M5がもたらす性能向上は劇的だ。待ち時間が短縮され、より複雑な処理が可能になり、バッテリー駆動時間も延びる。これらの改善は、日々の作業効率を大きく向上させる。

ただし、M4を昨年購入した人が慌てて買い換える必要はない。M4も十分に高性能であり、多くの用途において不足を感じることはないだろう。しかし、M1やM2世代を使用している人であれば、M5への移行によって得られる恩恵は大きい。

M1 ProやM2 Proといったハイエンドモデルを使用している人でも、M5の基本モデルが同等以上の性能を提供する。それだけ、今回の世代交代は大きな意味を持つ。

今後、M5を搭載したMacBook Airなど、より幅広い製品ラインナップが登場するだろう。しかし、当面の間、今回発表されたMacBook ProとiPad Proが、それぞれのカテゴリーにおけるベストな選択であり続けることは間違いない。

