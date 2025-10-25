大谷翔平のWS初アーチも“珍現象”「さすが敵地」「なぜか寂しい」「試合展開はまぁあれだけど」ドジャースは初戦を落とす

大谷がワールドシリーズ初アーチを放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。チームは4−11で敗れ、初戦を落とした。

【動画】このままでは終われない！大谷がWSでキャリア初のホームランを放ったシーン

2−11で迎えた7回一死一塁の大谷の第4打席、ワールドシリーズ初本塁打となるポストシーズン6号2ランが飛び出した。日本選手では松井秀喜以来2人目の快挙となる右越えの一発となった。

劣勢の中で飛び出した一発にSNS上のファンからは「盛り上がらない大谷さんのHRさすが敵地」「大谷さんの本塁打もなぜか寂しい」「大谷さんのHRも 点差大き過ぎて影薄〜」「打ち損じであそこまで飛ばす大谷さん…凄すぎて」「でも、今日の大谷さんは、あんまり良くはないよな。それでもホームラン打ってるけどw」「試合展開はまぁあれだけど大谷さんのホームランが見れたのでよしと思おう」と、さまざま声が届けられた。

大谷はこの日の試合前までポストシーズンは10試合で打率.220、5本塁打、9打点、OPS.967の成績だった。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では二刀流で出場。1試合3本塁打に加え、先発で7回途中無失点10奪三振の好投を見せ、今シリーズのMVPにも輝いている。