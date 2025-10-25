2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。

男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。

【画像】激走のレースは画像ギャラリーで 男子（5区～アンカー）

第5中継所の通過順位は以下の通りです。

順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 須田 惺哉(3) → 桑折 純之介(2) 2位 → 山形中央 小林 亮輝(2) → 岩田 煌心(2) 3位 → 東海大学山形 山川 大輝(3) → 古澤 佑真(3) 4位 → 山形南 後藤 大晴(1) → 渡邉 和真(1) 5位 → 九里学園 佐藤 銀河(1) → 鈴木 颯汰(2) 6位 ↑ 米沢中央 山田 心(1) → 佐藤 春翔(2) 7位 ↓ 新庄東 永瀬 舜(1) → 星川 照美(3) 8位 → 鶴岡工業 鈴木 伸吾(3) → 佐藤 竜之介(3) 9位 ↑ 創学館 本間 輝空(3) → 深瀬 諒(1) 10位 ↓ 致道館 若生 愛輝(1) → 伊藤 稜真(1) 11位 ↑ 山東・山工・日大 尾形 宗哉(2) → 田中 佑京(1) 12位 ↓ 鶴岡東 佐藤 優真(1) → 佐藤 海俐(1) - 繰 山形市立商業 田中 陽良(2) → 石山 航生(1)

このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。

白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM