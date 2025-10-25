２位の柏　東洋大在学中の山之内佑成を２戦連続で先発起用　横浜ＦＣは貴重な勝ち点３奪取へ…両チームが先発を発表

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏―横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

柏―横浜ＦＣ戦の先発が発表され、柏は東洋大に在学中のＤＦ山之内佑成がリーグ戦２試合連続で先発に名を連ねた。横浜ＦＣも新潟医療福祉大に在学中のＤＦ細井響が７戦連続で先発することになった。

柏は前節終了時点で首位の鹿島と勝ち点３差の２位。得失点差は４となっている。前節のＧ大阪戦（５〇０）と同様に大量得点で勝利すれば、鹿島の結果によって首位に立つ可能性もある。一方で、横浜ＦＣは残留圏内の１７位・横浜ＦＭと勝ち点２差の１８位。ともに最終盤に強豪との対戦が続く中、ここで勝ち点３を奪えれば残留の可能性が高まる。

両チームのメンバーは以下の通り。

【柏】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 山之内佑成、原田亘、古賀太陽、ジエゴ

▽ＭＦ 中川敦瑛、戸嶋祥郎、小屋松知哉、三丸拡

▽ＦＷ 小泉佳穂、垣田裕暉

【横浜ＦＣ】

▽ＧＫ ヤクブスウォビィク

▽ＤＦ 岩武克弥、伊藤槙人、福森晃斗

▽ＭＦ 山根永遠、ユーリララ、山田康太、細井響

▽ＦＷ ジョアンパウロ、ルキアン、桜川ソロモン