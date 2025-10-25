双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、新生児期の便利グッズを投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子授乳に「ハンズフリーの授乳クッション」 「先人たちの努力、苦労からの発明」に感嘆



翔子さんは絵日記と写真でそのグッズを投稿。「プレゼントでいただいた、ハンズフリーの授乳クッション」「色んな人からおすすめされて気になってたやつ」として、茶色の側面・白い本体クッションの上にほ乳瓶を挿しこめるストラップが仕込んである “授乳クッション” を紹介。







「ワンオペでも双子に同時にミルクあげられた、、！」「ドキドキしながら見張りながらだけど飲めたすごい」と感嘆し、「先人たちの努力、苦労からの発明がいろいろ便利にしてくれる」と思いを馳せています。









翔子さんは「1番役に立ったアイテムなんでしたか？」とフォロワーに呼びかけ。「バシネットタイプのベッド」「折りたためるだっこひも」「画像ありがとうございます。参考になります」など、相互に経験をシェアする場となっています。

【担当：芸能情報ステーション】