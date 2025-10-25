しなこ、新曲含む5曲パフォーマンス 近距離ステージで観客と会話楽しむ【SDGs FES】
【モデルプレス＝2025/10/25】クリエイターのしなこが25日、葛西臨海公園・汐風の広場にて開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。
「しなこワールド」でスタートしたしなこのライブステージ。雨で肌寒い天候だったが「温めていきましょうね」「盛り上がっていきましょう！」と元気いっぱいの掛け声で会場を熱くし、「グミキュンプリンセス」「マシュマロパンチ」「ユニコーンパーティー」「歯ラ歯ラ」と計5曲をパフォーマンスした。
「グミキュンプリンセス」が終わった後には、観客からの声に返事をし「普通に会話できるこのステージ。このステージ最高！みんな見えるし、一人ひとりに目を合わせて歌ったつもりなんですけど気づきましたか？」と観客との距離が近いステージを楽しんでいた。
トークパートでは、SDGsを意識した行動の一環でタンブラーを使用していることを明かし、愛用のタンブラーを披露。「ゴミの分別してる〜？」と子どもたちへもSDGsにまつわる行動を促していた。
5回目の開催を迎える今回は、「With〜ともに〜」をテーマに、より幅広い世代の交流と、外国人にも楽しんで参加もらうためのイベントへとパワーアップ。「TGC」プロデュースのもと「SDGsえどがわ10の行動」を全世代が楽しみながら実践できるブースや、出演者たちが登場するスペシャルステージなど、様々なコンテンツを展開する。（modelpress編集部）
M1.しなこワールド
M2.グミキュンプリンセス
M3.マシュマロパンチ
M4.ユニコーンパーティー
M5.歯ラ歯ラ
