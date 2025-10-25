◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

2点を先行されて迎えた4回、6番バーショがド軍左腕スネルからバックスクリーン直撃の同点弾。2ー2の6回に無死満塁から7番クレメントの中前適時打などで3点を勝ち越すと、代打バージャーがWS初打席で右中間へ満塁本塁打。代打満塁本塁打はWS史上初、ポストシーズンでは4人目の快挙となった。さらにこの回、5番カークが2ランを放ち、WS歴代3位の1イニング9得点で試合を決めた。

試合直後、NHKのインタビューに応じたクレメントは勝ち越し打について「（満塁は）意識しないで自分の打撃を心掛けた。後ろにも良い打者がそろっていたので、自分だけで決めようと思わずに、後ろにつなげる意識が残ってました」と振り返った。11点のうち6番以降で5打点を挙げており、「ウチの下位打線は非常に良いんだよ。そこらへんを分かってもらえてうれしいけど、とにかくこの勢いを続けて、下位打線でもっと頑張っていきたい」と胸を張った。

ドジャースは25日（同26日）の第2戦で山本由伸投手が先発する。クレメントは「対戦するのが楽しみ。うまく打ち崩して勝ちたい」と意気込んだ。