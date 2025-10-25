お笑いタレントのいとうあさこ（55）が25日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。「凄い好き」「国民曲」と称賛する曲を明かした。

この日、「今日は私の幸せソング」というテーマに進行。その中で、AKB48の大ヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」について職場の忘年会で踊ったというリスナーから「楽しかった思い出の幸せソング」としてメッセージが寄せられた。

「懐かしい」といとう。アシスタントの同局・砂山圭大郎アナウンサーの「おじさんがなんかテレくさくやっているのもかわいかったですよ」と指摘すると、いとうは「なんかさ、いろんな区役所、市役所みたいな人たちとか、いろんなグループで一般の皆さんが踊ったやつを投稿するやつあったでしょ、公式で。あれ泣いちゃうんだよね。おじさんとかが一生懸命練習してやってるのがさ。だから、この歌は凄いと思うんだよね。なんか国民曲っていうかさ」と話した。

「この曲、凄い好きで。本当に良くて。皆さんが踊っている動画見て毎日泣いていた。有名な話だけど、最初にこの曲聞いた時、さしこ（指原莉乃）が“嫌だ、この曲”ってなったわけでしょ？凄くない、でも。国民曲っていうかさ。『ラブマシーン』とまた違う、本当にいろんな世代の人が聴いた曲っていう感じ。もう、楽しさしかないね、この曲」と熱弁した。

砂山アナも「AKBといえば会いたかった時代があり、『ヘビーローテーション』時代があり、それを上書きした感じですよね」と賛同した。