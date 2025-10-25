毎日のように「物価高騰」が話題に上る今日この頃。その波は“国民食”ラーメンにも押し寄せています。集まらない従業員、原材料や水道光熱費の高騰、外国人観光客に向けた価格設定…。「長く言われてきた＜1000円の壁＞もすっかり崩れ去ろうとしている」と語るのが、全国47都道府県のラーメンを食べ歩くラーメンライターの井手隊長です。今回はその井手隊長の新刊『ラーメン一杯いくらが正解なのか』から、今、ラーメンを取り巻いている「現実」についてご紹介いたします。

ラーメンは「スープ料理」？

ラーメンは一般的には麺料理だと認識されていると思うが、一方で「スープ料理」だと考えている店主、職人も数多い。それだけスープにこだわっているラーメン店が多いということだ。

かつての中華料理店で出されていたラーメンは、鶏ガラやくず野菜などを煮込んでスープを作っていたが、最近のラーメン専門店では、スープの食材にとことんこだわるお店が増えてきている。ブランド銘柄鶏や高級な乾物など、高級食材を使ってリッチな味わいのスープを作り上げているお店が多い。

見た目には気付かないかもしれないが、スープの中にかけられた食材のコストが昔とは全然違うのである。

近年ではスープの「分厚さ」がフォーカスされることが多い。味の濃い薄いではなく、ダシ感がどれだけ深いかでスープのリッチ感が変わるのである。

昔のラーメン店に比べて、ダシの旨味の強さが桁違いなのだ。ここ十数年でトレンドを作り上げた「鶏清湯」系ラーメンにおいては、スープに鶏と水しか使わない（「水鶏系」とも呼ばれる）ため、鶏のダシがどれだけ分厚いかが勝負になる。

ラーメンには見えないコストがかかる

そうなると、鶏ガラだけでなく、肉のついた丸鶏を使うことになる。鶏の旨味をダイレクトに感じるスープなので、当然銘柄鶏、ブランド鶏を使うことになる。



以前、東京・三ノ輪にある鶏清湯系の名店「トイ・ボックス」で仕込みを見せてもらったことがあるが、ケンタッキーフライドチキンの厨房のようなむせ返るレベルの鶏の香りに包まれていた。これで、表面に黄金の鶏油が輝く澄んだスープに仕上がる。鶏は一切れものっていない。すべてスープの材料として使うのだ。

このように「ラーメンには見えないコストがかかる」のだが、食材のコストに加えてスープの仕込みにかける時間の比重が高まったことも大きい。

前述した通り、水道光熱費についてもスープ作りにおいてはかなりのコストになっている。短い所でも数時間、長い所では数十時間、24時間火を止めないでスープを炊くお店もある。まさに見えないコストが高く、目に見えるトッピングや麺だけで判断してはいけないということがよくわかるだろう。

「ラーメンの鬼」が火付け役

では、このスープにお金をかける文化はどこから来たのだろうか。

その元祖については定かではないが、現代のラーメン専門店のスープにこだわるトレンドの火付け役は、「ラーメンの鬼」と呼ばれた「支那そばや」佐野実さんに他ならないだろう。

佐野さんは、インターネットのない時代から全国を自分の足で回り、その目と舌で優れた食材を探し続けてきた。「支那そばや」のラーメンの誕生から確実にラーメンは進化し、かつての大衆食からワンランク上がった「料理」としてのラーメンに一歩近づいたと言える。

今では名店の使っている食材の情報はインターネットに出回っているし、通販などで手に入りやすくなっている。こうしてさまざまなお店がスープの食材にこだわり出したのだ。

『ミシュランガイド』が及ぼした影響

トレンドの変遷とともにダシの分厚いスープのお店は増えてきたが、『ミシュランガイド東京』にラーメン部門ができてからはさらに活発になった。



『ミシュランガイド』に前述した「鶏清湯」系のお店が多数掲載されるようになり、ダシの分厚さがわかりやすく評価されるようになった。

また、『ミシュランガイド』という特性上、選ばれるとインバウンド客の注目を集められることから、今までのラーメン店のあり方から脱却しようと鶏清湯系のお店が一気に増える流れにも繋がった。

近年は煮干しの高騰のニュースがラーメン界を騒がせている。煮干しの小売価格の全国平均は２０２４年12月、１００ｇあたり３６２円と過去10年で最も高くなっている。煮干しソムリエの鈴木秀義さんに話を聞いた。

２０２３年は煮干ラーメン屋にとって最悪の状況に

「２０２３年が大不漁で一気に値上がりし、価格がそのまま据え置かれているのが現状です。

煮干しの漁期というのは地域ごとにバラバラになります。年明けや新年度を起点としますと、２月頃から獲れる長崎（平戸）で全く獲れず、３月頃からの九十九里では平子ばかり獲れて片口鰯（かたくちいわし）が獲れず、その流れで６月から天井知らずの高騰に繋がりました。

瀬戸内は言うほど不漁ではなかったのですが、煮干しの品自体は少なく、エンドユーザー（ラーメン店他）には手の届かない価格になってしまいました。

こうして２０２３年は煮干ラーメン屋さんにとっては最悪の状況になりました」（鈴木さん）

煮干しに限らず厳選素材でスープを仕上げるお店にとっては、その食材の高騰がダイレクトに原価率を左右してしまう。代替できる食材があれば良いが、厳選素材が味の特徴になっている場合においてはそれが厳しい。さらには、昨今の有名店においては、スープのダシ感を分厚くするために食材を大量に投入するお店も多く、食材の原価によって大きなダメージを喰らってしまうケースが多く発生している。

２０２４年にオープンした人気店「奈つやの中華そば」は、目黒・不動前で間借り営業をしていた時期に、煮干しが不漁で手に入らなくなり、中華そばが提供できなくなったことがある。

脂ののった煮干しの旨味が特徴の一杯なだけに、その種類にもとことんこだわっていた。煮干しの種類を変えることは難しく、中華そばの提供を断念した店主は、お店を一週間休んでつけそばを開発して提供を始めたというエピソードがある。

※本稿は、『ラーメン一杯いくらが正解なのか』 (ハヤカワ新書) の一部を再編集したものです。