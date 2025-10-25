きょうは、東日本と西日本の太平洋側を中心に雨となるでしょう。西日本から徐々に雨雲が広がり、午後は関東や東海にもまとまった雨雲がかかる見込みです。夕方以降は、東北や日本海側でも雨が降り始めるでしょう。外出時に雨が降っていなくても、折り畳み傘を持ってお出かけください。北日本では、雲が広がりやすいものの、晴れる時間が長くなりそうです。

気温です。日差しが届かない東日本と西日本の太平洋側は、日中にかけてあまり気温が上がらず、冷たい雨となるでしょう。その他の地域の最高気温は、きのうと同じか、やや高く、西日本では25℃以上の夏日となる所もありそうです。関東から北では、20℃に届かない所がほとんどで、日中でも肌寒く感じられるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :12℃

青森 :15℃ 盛岡 :13℃

仙台 :17℃ 新潟 :20℃

長野 :19℃ 金沢 :21℃

名古屋:20℃ 東京 :15℃

大阪 :23℃ 岡山 :20℃

広島 :23℃ 松江 :22℃

高知 :24℃ 福岡 :22℃

鹿児島:28℃ 那覇 :30℃

週間予報です。あすは、低気圧や前線の接近に伴い、広く本降りとなるでしょう。月曜日以降は、東日本と西日本で天気が回復し、秋晴れが続きそうです。一方、北日本には強い寒気が流れ込み、平地でも雪が積もる所があるでしょう。

最高気温は、東日本と西日本で20℃前後と概ね平年並みですが、朝晩は10℃を下回る所もあり、寒さ対策が必要になりそうです。来週は一層秋が深まるでしょう。体調管理や服装選びにお気をつけください。