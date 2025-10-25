SAM’U新ビジュアル公開♡&TEAM Kさんが魅せる透明感スキンケア

韓国スキンケアブランドSAM’Uのブランドアンバサダーとして活躍中の&TEAM Kさんが、10月21日より新ビジュアルとスペシャルムービー＆インタビュー動画を公開♡ガラクトポアオーツートナーとガラクトポアセラムの透明感あふれる質感と肌へのなじみを、Kさんのしなやかな所作で表現。SNSでも話題の毛穴ケアアイテムを、上品でピュアな世界観とともに紹介します♪

ガラクトポアオーツートナーで澄んだ素肌

180ml・2,420円（税込）のガラクトポアオーツートナーは、振ると広がる酸素バブルとガラクトミセス※1の力で角質層まで軽やかにアプローチ♡

少しとろみのあるテクスチャーは、肌にすっとなじみ、透明感のあるクリアな印象へ導きます。Kさんの上品なしなやかさが、商品の持つ清潔感や瑞々しさを引き立てています。

※1ガラクトミセス培養液

ガラクトポアセラムでやさしい毛穴ケア

ガラクトポアセラム

40ml・2,970円（税込）のガラクトポアセラムは、AHA+BHA+PHA※3配合で肌のキメと角質を整えつつ、セラミドなど5つの保湿成分でしっとりツヤ肌を実現♡

&TEAM Kさんが演出する淡いブルートーンの背景で、毛穴ケア※2のやさしさと透明感が際立つ映像に。繰り返し使うことで、肌にすっきりとした印象を与えます。

※2毛穴ケアとは、肌にうるおいを与え毛穴を目立たなくすること。

※3 AHA（アルファヒドロキシ酸）：クエン酸

BHA（ベータヒドロキシ酸） ：ベタインサリチル酸

PHA（ポリヒドロキシ酸） ：グルコノラクトン

スペシャルムービー＆インタビューで世界観を体感

新たに公開されたスペシャルムービーでは、Kさんの指先や視線の動き、繊細な表情を活かした上品な演出が魅力♡

肌へのなじみやみずみずしさを感じられる映像は、ブランドの透明感とピュアさをそのまま体感できます。

インタビュー動画では、Kさん自身の想いや商品の魅力が語られており、ファン必見です。

SAM’U×&TEAM Kさんで叶える透明感ツヤ肌♡

SAM’Uのガラクトポアライン、オーツートナー180ml・2,420円（税込）とセラム40ml・2,970円（税込）は、毛穴ケア※2と透明感アップを叶える話題のアイテム♡

&TEAM Kさんの新ビジュアルとスペシャルムービーで、上品で瑞々しい肌の世界観を体感できます。

肌本来のクリア感を大切にしたスキンケアで、日々のケアがもっと楽しくなる一押しラインです♪