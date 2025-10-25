間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第3話「絶交」が10月25日に放送予定です。

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装やを継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

6年1組のリーダーだった高木将。同窓会で22年ぶりに掘り起こしたタイムカプセルに入っていたのは、高木を含む6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムだった。

かつてのクラスメート・猿橋園子に恨まれている6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった高木は、事件の真相を突き止めるため、犯人ではないと主張する園子と手を組むことに……！

これまでに被害に遭った武田敏生（水川かたまりさん）と桜井幹太（工藤阿須加さん）は、22年前に描いた『将来の夢の絵』になぞらえる形で襲われた。武田は『空を飛ぶ絵』を描き、マンションから転落死。桜井は『消防士』の絵を描いて火災に巻き込まれ、依然として意識不明の重体……。

犯人は、6人と園子の因縁を知っていて、なおかつタイムカプセルと絵を利用できた人物。つまり、クラスメートの可能性が濃厚！？

「このクラスの誰かが、あなたを恨んでいるんです。私以外の、誰かが」。園子の言葉に、高木は戦慄を覚える……。

残る標的は、高木を含む4人。みんなに一刻も早く危険を知らせようとする高木と園子は、そのうちの1人、中島笑美（松井玲奈さん）と連絡を取ることに成功。

いつもニコニコ笑顔で《ニコちゃん》と呼ばれていた笑美。アイドルになるのが夢で、『スポットライトを浴びるアイドルの絵』を描いていた。今は六本木のクラブでホステスをしながら派手な暮らしを楽しむ笑美は、再会するなり、園子に謝罪するが……。

一方その頃、園子の同僚・東雲（深川麻衣さん）と松井（秋谷郁甫さん）は、スクープを狙って、違法薬物の元締めの行方を追っていて……。

絶対に忘れない……園子が笑美から受けた仕打ちとは！？高木は連続殺人事件を食い止められるか！？



＜第３話あらすじ＞

「次、狙われるのはニコちゃんだ！」――。

同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことで始まった連続殺人事件。真相を追う高木将の予感が的中し、ニコちゃんこと中島笑美が3人目の犠牲者になってしまった。警察は単なる交通事故として処理するが、高木と猿橋園子は「こんな偶然があるかよ」と、警察の判断に納得できず……。

やはり犯人は、高木たち6人が22年前に遊びで作った替え歌の歌詞通りに犯行を行っている……。

それに気付いた高木は、「次に狙われるのは、恐らくターボーだ」。高木の一番の親友だったターボーこと小山隆弘（森本慎太郎さん）。アメリカでアプリの開発会社を経営している小山は、偶然にも、新規事業のPR会見のため久々に日本に帰国していた。

しかし園子は、「たまたま日本に帰国……？」と、小山に疑惑の目を向ける。このタイミングで帰国したのは、本当に偶然なのか？もしかして、犯人は小山！？高木は「あいつなワケないだろ」と否定するものの、「そう信じたいだけじゃなくて？」と園子に言われ、返す言葉がなく……。

園子の調べでは、アプリ業界の革命児と呼ばれる小山には黒いウワサが絶えない。目的のためなら手段を選ばない男。園子は小山への疑いをますます強める。

高木は、小山が犯人のはずがないと思いつつも、園子に言われるまま小山に探りを入れる。すると小山は「誰にそそのかされてんだよ？」。事件の標的が園子に恨まれている6人だということに気付いていた小山は、園子が復讐しているに違いないと言う。

高木は「あいつが、そんなことするわけない。必死にもがいて、自分を変えてきたあいつが、復讐なんてするはずない」。しかし、高木の言葉は小山に届かず、「あいつを信じて、他の仲間を疑うのかよ……勝手にしろ」と、高木に背を向けて去ってしまう……。

真犯人は小山！？そんなはずはない、でも……。拭いきれない疑惑！

親友だった高木と小山の《空白の22年》とは――！？