「控えめな真美子さん」ドジャース夫人会、集合写真に真美子さん登場で「勝利の女神」「これは勝つ」の声！
ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月25日に投稿を更新。選手の妻たちの集合写真を公開しました。
【写真】控えめに写る真美子さん
「遠くにいても真美子さん綺麗」同アカウントは「WS game 1… let’s go dodgers（ワールドシリーズ第1戦...行こうぜドジャース）!!!」とつづり、1枚の写真を投稿。選手の美人な妻たちが集合して笑顔を見せるショットを公開しました。最後列左には大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿も。敵地で開催される試合に向けて、応援の士気も高まっているようです。
コメントでは、「真美子さんも控えめですがすごく素敵な笑顔」「遠くにいても真美子さん綺麗」「控えめな真美子さん」「勝利の女神」「真美子さんもいる〜〜これは勝つ！！」などの声が寄せられています。
たびたび登場している真美子さん同アカウントでは、日々選手たちを支えている妻たちの写真を投稿しています。真美子さんもたびたび写っており、17日の投稿でも笑顔を見せる姿に「真美子さんいた〜大谷さん頑張って」「真美子さん今日も勝利」という声が寄せられていました。今後の登場にも期待したいですね。(文:宍戸 奏太)
