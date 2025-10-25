2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年10月16日）＊＊＊＊＊＊工夫を凝らし、わずかな年金収入で楽しく暮らす紫苑さん。小誌連載「トクする！マネーNEWS」でお馴染みの荻原博子さんと、同世代ならではのお金に対する価値観の変化などについて語り合います（構成：内山靖子 撮影：大河内 禎）

節約生活のおかげで別人のように健康に

荻原 このところの物価高騰や増税で、私たちの暮らしは苦しくなる一方です。これまでと同じ生活をしていると支出はどんどん増えていき、年金の額は変わらないのに同じ生活を送れなくなっていますよね。

紫苑 それは私も実感しています。買い物に行っても、「これもあれも値上がり？」と驚いてばかり。電気代やガス代も高くなりましたし。

荻原 貯金を取り崩すしかなく、老後資金の不安を抱えている人も多いでしょう。でも、紫苑さんの著書を拝読すると、月5万円の年金だけで楽しく暮らしていらっしゃる。心の豊かさはお金の多い少ないに比例しないと感じます。

紫苑 いえいえ、もともと私はお金に無頓着で、「節約」とは正反対の暮らしをしてきたんです。40代の初めに離婚し、シングルマザーとして2人の子どもを育てましたが、仕事はフリーランスだったので収入が不安定でした。

それなのに、たまに大きな収入があると、趣味の着物を山ほど買ったりして。無謀にも、家賃24万円の高層住宅に住んだこともありました。

荻原 私たちが若かった1980年代は、日本経済が右肩上がり。「いくらお金を使ってもまた入ってくるから大丈夫」という金銭感覚の人が多かったですよね。そこから一転、なぜ節約に励むことができたのですか？

紫苑 60代になって仕事が先細りになっていたところにコロナ禍が始まり、60代後半には仕事がゼロになってしまって。収入は月5万円の年金のみ。当初は不安のあまり眠れないこともありましたが、いくら悩んでもお金が増えるわけではありません。腹をくくって、節約生活に前向きに取り組むことにしたんです。

60代半ばに貯金をはたいて、築40年の小さな中古住宅を購入していたため、家賃がいらないのが不幸中の幸いでした。



「節約の基本はやはり自炊ですよね。私もほぼ毎日家で料理をしています。最近ハマっているのは、おからです」（荻原さん）

荻原 節約しつつも、「これにはお金を使おう」と考えていらっしゃるものはありますか？

紫苑 ずばり食費です。50歳で乳がんを患ったことがあり、健康の大切さは痛感しています。健康維持にはきちんとした食事が欠かせません。

そこで、5万円のうち1万2000円を食費にあて、イワシやサバ、鶏むね肉、豆腐、卵など、安くて栄養のある食材を購入し、3食自炊をしています。

荻原 節約の基本はやはり自炊ですよね。私もほぼ毎日家で料理をしています。最近ハマっているのは、おからです。近所のお豆腐屋さんでひと袋数十円のおからを買ってきて、トマトジュースを加えてイタリアン風の一品を作ってみたり。

紫苑 それはおいしそう！ 実は私、ポテトチップスなどのお菓子が大好きで、以前は毎月4000円もおやつ代に使っていたんです。でも、出費が多いのに栄養はとれない。それどころか、ちゃんとした食事を満足にとらずお菓子ばかり食べていたため、過敏性大腸炎でしょっちゅう病院に通っていました。

荻原 それは心配。大病にもつながりますからね。

紫苑 おっしゃる通りです。ところが、お菓子やレトルト食品、加工肉などを食べずに、自炊をするようになったら、別人のように元気で健康になりました。

荻原 私も基本は自然食。週に一度、有機野菜を宅配してもらっています。大根やニンジンは土がついたまま届くのですが、無農薬だから葉っぱや皮まで食べられる。スーパーより値は張るけど、体にいいうえに捨てる部分がないので、考えようによっては割安なんです。

紫苑 わかります。健康になったおかげで、医療費がほとんどかからなくなり、医療保険も解約しました。荻原さんは保険は加入なさっていますか？

荻原 私も入っていません。そもそも、国民健康保険に入っていれば高額療養費制度が使えますからね。たとえば70歳以上の年金受給者の場合、仮に月に100万円の医療費がかかっても自分で支払う金額は多くて5万7000円くらい。

だったら、民間の医療保険に毎月数千円を何十年間も払い続けるより、そのぶんを貯金したほうがいいと考えています。

紫苑 荻原さんにそう言われると、自分が間違っていなかったんだと思えて安心（笑）。月々かかる費用はなるべく減らしたくて、ほかにもスポーツジムを解約しました。

代わりに、毎朝近くの土手を散歩するようにしたら、以前より体力がついて（笑）。お金をかけずに健康になれる方法って、いくらでもあるんですね。

「1日1000円」をゲーム感覚で楽しんで

荻原 今は「月5万円」の生活を楽しんでいらっしゃいますが、つらく感じたこともあったのでしょうか？

紫苑 正直な話、節約を始めた当初は、「なんてかわいそうな私」と、惨めな気持ちになったこともありました（笑）。でも、あるとき、気の持ちようだと思えるようになったんです。

たとえば食料品を買う場合、私は1回の買い物につき、4日分で1000円を目安にしています。それを「1000円しか使えない」と考えると気持ちが暗くなりますが、「よし、1000円でどれだけいい買い物ができるかチャレンジしよう！」と発想を変えたら、すごく楽しくなった。

荻原 今、一般家庭の1ヵ月の食費平均が約4万円。ということは、お米や定番の調味料などを除くと、毎日の食材の買い物に使えるお金は1日約1000円です。紫苑さんのように、1000円札1枚だけお財布に入れて買い物に行くのは合理的かもしれませんね。

1000円ポッキリしかないわけだから、お肉にしても、手ごろな値段の鶏むね肉や手羽先を自然と選ぶようになる。それで家族のためにどんな料理が作れるか？ と考えるのは脳トレにもなります。

紫苑 はい。ゲームに挑んでいるようで楽しいです。この生活を1ヵ月も続けたら、予算1000円で買い物に行ってもお金が余るようになりました。

そういうときは、いつもは買わない牡蠣とかいいバターとか、高いものを買ってみることもあります。でも、もったいなくてちょっとずつ食べていたら賞味期限が切れてしまって。（笑）

荻原 あらあら（笑）。いつも似たような食材しか買えなくて行き詰まったら、ネットを活用すると楽しいですよ。安くておいしい旬の野菜をひと山買っても、ネットで検索すれば、ありとあらゆるレシピが載っているから、飽きずに食べ切れるんです。

紫苑 そうですね。ネットは料理以外にも活用しています。たまの旅行では、予約は毎回ネットから。電車代が割安になることもあれば、ホテル代が1万円以上安くなったこともありました。

娯楽費に関しても、今は映画やドラマが観られるサービスがあるので、DVDをレンタルしていたお金が節約できています。

荻原 ネットが苦手な人は、子どもや孫に教えてもらって、使い方を覚えるといいですね。

紫苑 本も基本的には図書館で借りて読んでいますが、先生の本はちゃんと購入しています（笑）。ほとんどすべて読破。私の大切な教科書です。

荻原 それはそれは、ありがとうございます。（笑）

＜後編につづく＞