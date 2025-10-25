秋に行きたい「東京都の穴場秘境」ランキング！ 2位「日原鍾乳洞」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
木々が色づき、空気が澄み渡る秋は、静かな自然に心を向けたくなる季節です。観光地の喧騒を離れ、知る人ぞ知る場所を訪れると、その土地ならではの風景や物語に出会えます。普段の旅では味わえない感動が、思いがけない場所で待っているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたい「東京都の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「規模の大きさ、ライトアップ、都心からのアクセスの良さ、といった三拍子が揃っているから」（20代男性／東京都）、「紅葉と鍾乳洞探検を同時に楽しめ、神秘的な秋の自然を満喫できるため」（20代女性／長崎県）、「鍾乳洞周辺の紅葉も含め東京とは思えない秘境だから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「Instagramを拝見して一度訪れたいと思っております。東京でありながら大自然を感じられる貴重な場所だと思います」（30代男性／千葉県）、「スピリチュアルな雰囲気を感じてみたい」（40代女性／愛知県）、「奥多摩の紅葉を見ながらこの滝を見たい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：日原鍾乳洞／45票西多摩郡奥多摩町にあり、都内では最大級の規模を誇る鍾乳洞です。洞内は年間を通してほぼ一定の低温に保たれており、夏は涼しく、秋は外界との気温差を楽しむことができます。神秘的な地底の景観と、洞窟周辺の奥多摩の山々が秋に色づく様子は、都心から近いながらも非日常的な体験を提供してくれます。
1位：九頭龍の滝／45票東京都檜原村数馬に位置し、秋川渓谷の最上流、南秋川沿いにかかる滝です。周辺は豊かな自然に囲まれ、特に秋には紅葉が滝の岩肌と清流を彩り、静かで美しい景観を作り出します。滝の名称は、隣接する九頭龍神社に九頭龍大神が祀られていることに由来しており、滝行道場としても利用される都内屈指のパワースポットとして人気があります。（※2位と同票数で1位にランクイン）
