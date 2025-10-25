「絵心ありまくり」つるの剛士、“息子の消しゴム”公開で「ケシカス君みたい笑」「雪だるまっぽい」の声
タレントのつるの剛士さんは10月24日、自身のInstagramを更新。“息子の消しゴム”を公開しました。
【写真】つるの剛士、“息子の消しゴム”公開！
この投稿にファンからは「ほっこりさせていただきました」「うちも昔、よくやってた」「きゃわっ」「ケシカス君みたい笑」「可愛らしいですね〜」「雪だるまっぽい」「絵心ありまくり」「小学生の頃を思い出します」との声が寄せられています。
ファンからは「しゃっちょが可愛すぎる」「お兄さんになって悲しいやら嬉しいやら」「ちゅんちゅんちゃんのお顔が少し変わった？」「しゃっちょが大人っぽくなってる」「ちゅんちゅんおっきくなったね」「しゃっちょさん！！ めっちゃ大人っぽくなってきてる イケメン」と絢斗くんの成長に驚きの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
「息子の消しゴム、なごむ」つるのさんは「息子の消しゴム、なごむ。いってらっしゃい」とつづり、2枚の写真を投稿。息子さんの使用感たっぷりの消しゴムが撮影されており、裏表で違う、味のある表情がマジックで描かれています。消しゴムのケースがボロボロになっていますが、テープで補強して大切に使っている様子にまたほっこり。
「 めっちゃ大人っぽくなってきてる イケメン」今回の投稿の消しゴムの持ち主は、つるのさんの2男3女の五人きょうだいの次男・絢斗くんのようです。10日の投稿では、つるのさんの妻手製のセーターを着こなして少し照れているような笑顔を浮かべている絢斗くんの顔出しショットを公開しています。
