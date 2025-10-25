「GU」×『ストレンジャー・シングス』がコラボ！ 80年代ムードに落とし込んだウェア全4種登場へ
「GU」は、11月6日（木）から、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのコラボレーションコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】かっこいい！ 背面にマインド・フレイヤーを施したデザインも
■シリーズのフィナーレを楽しめるウェア
今回発売されるのは、ファイナルシーズンの象徴的なモチーフやキャッチフレーズを80年代のムードに落とし込み、シリーズのフィナーレを楽しめるアイテムがそろうコレクション。
全4種が展開される「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー」には、周囲の期待や制約に縛られずに自由に自分たちの道を選ぶ主人公の4人を、パンクの自由な精神と結びつけてグラフィックに落とし込んだデザインが登場する。
また、背面にマインド・フレイヤーを描いたデザインに加えて、タイトルロゴや、作中に登場するWSQKラジオ局のロゴを施したデザインも展開。
いずれも、熱を外に逃がしにくい保温機能付きなので、寒い時期も温かく着用が可能だ。
