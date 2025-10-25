◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。今ポストシーズン（PS)6号となる本塁打を放った。

2―11と大量リードを許した直後の7回1死一塁、相手4番手・フィッシャーの低めカーブを振り抜いた。バットの先で捉えた打球は右翼方向へ高い弧を描き、スタンドに着弾。直前の6回にバージャーの満塁本塁打など打者12人攻撃で9点を奪い、大盛り上がりだった敵地ファン静まり返る一発だった。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、打球角度41度の一発となった。

ワールドシリーズでの本塁打は自身初めてで、今PS6本目。通算では9発目で、松井秀喜が持つ日本選手のPS通算最多本塁打記録の10本にあと1本まで迫った。

メモリアルな大谷の本塁打球を手にしたのは、地元・トロント出身、在住のサージャン・ホプトンさん（26）だった。スタンドで2バウンドして、奇跡的にボールの方から向かってきた。地元球団の大ファンでブルージェイズのレプリカユニホームを着て観戦したが、同時に大谷の大ファンとも言う。「本当に大谷が大好きで、すごく尊敬してる。彼は本当に謙虚で誠実で、信じられないくらい素晴らしい選手だよ。大谷は最高だ。本当に大好きだし、そのボールを取れたことがうれしい」とまくし立てる。「才能も桁違いだし、史上最高の選手だと思う。信じられない気分だ。これ以上ないくらい幸せだよ」と興奮は収まらなかった。

球場によっては相手球団の本塁打はグラウンドへと投げ返すファンもいるが「絶対にない。部屋に飾って記念に取っておくよ」と笑顔。周囲から「投げ返せ」の声はなかったのかと問われ「そんなことはなかったと思う。カナダ人は優しいからね。他チームの選手にも敬意を持ってる。ドジャースは歴史ある球団だし、ボールを投げ返すなんてことはしないと思う」と胸を張る。売却するかについても「それもないね。大谷へのリスペクトが大きすぎる。彼は世代に一人の特別な選手だ。ピッチャーとしてもバッターとしてもオールスター級。そんな選手のボールを売るなんて考えられない」と断言した。

大谷は2年前のFA時、ブルージェイズへの入団も噂された。結局、入団はかなわなかったが、カナダでも「翔平はものすごい人気だよ。まさにスーパースターだ。みんな彼のことを追ってる」という。「実際、僕も今日早めに球場に来て、大谷のウォームアップを見たかったんだ。正直、他の選手にはあまり興味がなかった。ただ翔平を見たかったんだよ。生で見るのは初めてだったけど、そのボールを取れたなんて本当にうれしい」と声を弾ませた。

2年前には大谷の入団を信じていたが、残念な気持ちは「全然ないよ。彼の決断を尊重してる。ドジャースを選んだんだし、ロサンゼルスでの生活は最高だろうからね。僕だってLAに住めるなら住みたいくらいだよ。だから気持ちは全く悪くない」と笑う。今シリーズについて「接戦になると思う。7試合までもつれると思うね。第7戦、運命の一戦でどうなるか楽しみだ。とにかく7試合まではいくと思う」と熱戦を期待していた。