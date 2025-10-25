¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¡×¥´¥ë¥Õ¾ì¤È½÷À¤òÆ±°ì»ë¡©¤ÎÆÈÆÃ´¶³Ð¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß
ÇÐÍ¥¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬24Æü¡¢TBS·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤áÁÈ¤Î±à¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å8»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¤Ø¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤Ï°ì½ï¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½÷À½Ð±é¼Ô¤«¤éÌÔ¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤È¡¢´ª°ã¤¤ÃË¤Î´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿¡£²È»ö¤Ï½÷À¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¤Ï¡Ö¿å¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¿å¤Þ¤ï¤ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÃ¯¤¬Íè¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
½÷À½Ð±é¼Ô¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤«¤é¡Ö¡Ê¿å¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¡Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¾®Àô¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥´¶ÅÙ¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Û¤á¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥º¥ì¤¿¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÃË¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®Àô¤Ï¡Öº£¤ÎÏÃ¡¢20Âå¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Ï¡£¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¢¤¤ì¤¤¤À¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¼«Á³¤Ë¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¹¥¤¡©¡×¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¾®Àô¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï20Âå¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½÷À½Ð±é¼Ô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤È½÷À¤Ï°ã¤¦¤è¡×¤È¾®Àô¤¬·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤¤È¿ÏÀ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¾®Àô¤Ï¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤À¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤Ï¡¢¼«Á³¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·Ê¿§¤Ë¤·¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢½÷À½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾®Àô¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·Ê¿§¤È½÷À¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤È¡¢½÷À½Ð±é¼Ô¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡¢¥º¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹³µÄ¤µ¤ì¡¢¿å¤Þ¤ï¤êÁÝ½ü¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¥´¶ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¤É¤óÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£