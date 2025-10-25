»ÔÌÓÎÉ»Þ¡õÄ¹ÄÍµþ»°¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡×50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Çº§Ìó¼Ô¤«¤éÉ×ÉØ¤Ø
»ÔÌÓÎÉ»Þ¡Ê75¡ËÄ¹ÄÍµþ»°¡Ê80¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡ÖÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡×¡ÊÃæÀ¾·òÆó´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£Æ±ºî¤ÏJO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡Ê23¡Ë¤È»ÔÌÓ¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±éºî¤Ç¡¢»ÔÌÓ¤Î¼ç±é¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¡£
Æ±ºî¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë³Ø¹»¤òÁÏÎ©¤·¡¢¶µ°é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÅçÅÄ°Í»Ë»Ò»á¤ÎÃøºî¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Â¹¤ÈÁÄÊì¤È¤¬·Ú¤ä¤«¤ËËÂ¤°²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£»ÔÌÓ¤ÏÆ¦¸¶±é¤¸¤ë°ÂÆ£ÂóËá¤ÎÁÄÊìÊ¸»Ò¡¢Ä¹ÄÍ¤ÏÁÄÉã°Î»Ö¤ò±é¤¸¤ë¡£
»ÔÌÓ¤ÏÄ¹ÄÍ¤ÎÏÓ¤Ë¼ê¤òÍí¤á¤ÆÅÐÃÅ¡£2¿Í¤Ï50Ç¯Á°¤ËÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÏÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÄÍ¤Ï¡Ö50Ç¯Á°¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¼¤¬¤Ç¤¡¢Â¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»ÔÌÓ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
Ä¹ÄÍ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÄ¹¤¤1ËÜ¤Î±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯À¸¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Å¤¯¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÔÌÓ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÃæ¤ËÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹ÄÍ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¶âº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£»ÔÌÓ¤Ï¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£Ä¹ÄÍ¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¯¤È¤¤¤¦¤«¡£µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬¤´¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£