麒麟のゴーラウンドや開運スタンプラリー。日本橋で開運イベント「カナエルNIHONBASHI」
日本橋室町エリアマネジメントは11月21日〜2026年2月15日、「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を初開催する。
麒麟ゴーラウンド
日本橋は、古くは江戸時代には富くじ当たりの地として栄え、近年ではライブの鑑賞券当選など「推し活」に関する祈願に訪れる人が多い街。そこで、訪れる人々の願いを"叶える"開運イベントとして、「カナエルNIHONBASHI」を開催する。
大屋根広場には、"幸福を呼び込む麒麟像"をモチーフにした「麒麟ゴーラウンド」を設置する。時間は17:00〜23:00。
エリア内の対象店舗では、開運や推し活をテーマに、縁起の良い食材やモチーフを取り入れたグルメや、幸運のモチーフを取り入れたグッズなどを販売する。
「小さな福までかき集める」手のひらサイズ
日本橋の各所をめぐり、版を重ねることで願いを込めるスタンプラリー「叶え札 かさね推しめぐり」も開催。完成した"叶え札"は、「カナエル メニュー&グッズ」実施店舗でもらえる"叶え袋"に入れて、持ち歩くことができる。
スタンプイメージ
チケット運の向上で知られる福徳神社につながる仲通りでは、大安や一粒万倍日などの"開運日"に、推し活アイテムが集合するナイトマーケットを開催する(11月21日、12月20日、12月21日、2026年1月24日、2月3日)。
Oshicoco「うさ耳おうじさまぬい服」
江戸桜通り地下歩道では、11月22日、12月13日、2026年1月17日、2月14日に、アクリルスタンドやアクリルブロックをレジンで作るワークショップを行う
ワークショップ イメージ
公式アカウントをフォローし、対象写真を撮影のうえ、「#カナエルnihonbashi」「＃想いも願いも」のハッシュタグと、公式アカウントのタグ付けをしてInstagramに投稿すると、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施する。
麒麟ゴーラウンド
日本橋は、古くは江戸時代には富くじ当たりの地として栄え、近年ではライブの鑑賞券当選など「推し活」に関する祈願に訪れる人が多い街。そこで、訪れる人々の願いを"叶える"開運イベントとして、「カナエルNIHONBASHI」を開催する。
エリア内の対象店舗では、開運や推し活をテーマに、縁起の良い食材やモチーフを取り入れたグルメや、幸運のモチーフを取り入れたグッズなどを販売する。
「小さな福までかき集める」手のひらサイズ
日本橋の各所をめぐり、版を重ねることで願いを込めるスタンプラリー「叶え札 かさね推しめぐり」も開催。完成した"叶え札"は、「カナエル メニュー&グッズ」実施店舗でもらえる"叶え袋"に入れて、持ち歩くことができる。
スタンプイメージ
チケット運の向上で知られる福徳神社につながる仲通りでは、大安や一粒万倍日などの"開運日"に、推し活アイテムが集合するナイトマーケットを開催する(11月21日、12月20日、12月21日、2026年1月24日、2月3日)。
Oshicoco「うさ耳おうじさまぬい服」
江戸桜通り地下歩道では、11月22日、12月13日、2026年1月17日、2月14日に、アクリルスタンドやアクリルブロックをレジンで作るワークショップを行う
ワークショップ イメージ
公式アカウントをフォローし、対象写真を撮影のうえ、「#カナエルnihonbashi」「＃想いも願いも」のハッシュタグと、公式アカウントのタグ付けをしてInstagramに投稿すると、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施する。