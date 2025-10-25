今日25日(土)の関東地方は夕方から広い範囲で本降りの雨となるでしょう。沿岸部では局地的に激しく降りそうです。明日26日(日)も雨が続き、特に昼頃から夜のはじめ頃に激しい雨の降る所があるでしょう。内陸部では濃霧注意報の発表されている所があります。車の運転は激しい雨や濃霧による視界不良にご注意ください。

今日25日(土)は次第に雨脚が強まる

関東地方は今日25日(土)の正午現在、東京都や神奈川県など南部を中心に雨雲がかかっています。強く降っている所はないものの、気温は朝からほとんど上がっておらず、東京都心の正午の気温は13.0℃と、冬のコートが欲しいくらいです。





午後も厚い雲に覆われ、雨の範囲は次第に北部にも広がるでしょう。降り方もだんだん強まって、夕方から夜にかけては千葉県や茨城県など沿岸部で局地的に激しく降りそうです。雷雲が発達する可能性もありますので、落雷や突風にもお気をつけください。

明日26日(日)も雨 沿岸部は激しい雨も

明日26日(日)も雨が続くでしょう。一時的に雨がやむことがあっても油断できません。特に昼頃からは発達した雨雲が次々と通過する可能性があります。東京都心周辺でもザっと雨脚が強まることがあるでしょう。神奈川県や千葉県、茨城県では、ワイパーを早くしても見づらいくらいの、どしゃ降りの雨となる時間がありそうです。局地的には道路が川のようになるほど激しい雨が降ることも考えられます。夜には雨のやむ所が多いものの、沿岸部は明日26日(日)いっぱい雨が残るでしょう。



なお、今日25日(土)正午現在、群馬県や栃木県、埼玉県には濃霧注意報の発表されている市町村があります。明日26日(日)にかけては内陸部を中心に濃い霧がかかって見通しの悪くなる所があるでしょう。お休みで遠出される方もいらっしゃるかと思いますが、車の運転は激しい雨や濃い霧による視界不良などにお気をつけください。

激しい雨って どんな雨?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。