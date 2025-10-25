コアラマットレスから10月25日「コアラの日」にちなんで、大人気のコアラピローが進化して新登場するとの情報をキャッチ！

今回なんと、特別に一般販売前に先行でお試しさせてもらうことができた。

お昼寝が大好きな私だが、自分に合った枕というものが分からず、枕探しの旅を続けて早5年あまり。

果たして「コアラピロー (2nd Gen)」は私の睡眠の相棒になるのか!? 早速試していきたい。

シンプルな見た目が部屋に馴染む！

圧縮された状態で届く。開封したその日からすぐに使うことができる。

箱を開けて、そのシンプルな形にまず驚いた。最近は何やら肩こりやいびき改善などで、不思議な形状の枕が増えている印象だったが、コアラピローは正々堂々、真っ向勝負だと感じるほどシンプルな形状。

これならどのタイプのお部屋にも合うだろう。

サイズは、縦約35cm、横約60cm。

前モデルより-3.4℃で入眠速度の向上を実現！ カバーにも注目だ

前モデルの「コアラピロー」よりも約3.4℃涼しくなった秘訣は、接触冷感素材COOL THREAD™にあるそう。

触ってみると確かにサラサラしている感じはするが、びっくりするような冷たさという感じではない。例えるなら、お布団に入り始めの温度に近い。

また、快眠の秘訣である頭寒足熱を実現させるために、ピロー内側にあるPolarBands® が枕表面の余分な熱をすばやく外へ出してくれるそう。

寝返りするたびにすっきりとした寝心地が持続されて嬉しい。

ズボラさんに嬉しい！ 夏冬2WAY対応

夏用の面を裏返すと、もう片面は冬用のカバーになっており、オーガニックコットン素材で作られている。柔らかい手触りで、チクチクもせず、髪が長い人でも静電気も起きにくい仕様と言える。

もちろん洗濯可能なため、清潔な状態を保ちながら一年中使える。私のようなズボラさんにはとてもありがたい！

硬さ迷子とおさらば！ ファスナーで硬さをカスタム新技術

この枕で最も驚いたのは、このファスナーで硬さを変えられること。

枕の両側についているファスナーをしっかり閉めれば硬めに。全開にすればふんわり柔らかめにといった具合に細かく調整することができる。

硬めが好みの人は、ファスナーを全閉めに。

ファスナー全開だとふんわりする分、やや高さが生まれる。

実際に寝てみた

私がかためと柔らかめの両方試してみた結果、硬めの方がしっくりきたため、硬めの状態で3日寝てみた。

以前使っていた柔らかめの枕は起床後に後頭部が疲れている感じがあり、起き上がってすぐ首のストレッチをすることが多かったが、今回は起きてすぐでも後頭部の疲れている感がなく感じられた。

一度試しにファスナー全開のふんわり仕様の時も使ってみたが、寝返りを打ってみても、頭が埋もれすぎず、スムーズに寝返りを打てる。そしてほどよく頭を支えられている感じはふんわり仕様でも感じられたため、後頭部の疲れは感じなかった。

前モデルの「コアラピロー」はコアラマットレスが日本の季節やライフスタイルなど、徹底的なリサーチを行った上で日本人に「ちょうどいい」を追求した、まさに日本人にとって最適かつ最強な枕。

そして「コアラピロー (2nd Gen)」はその最強な枕の進化版。シンプルな見た目ながらも日本人の体型や好みに合わせて、理想的な厚みと弾力性がより一層追求された快眠テクノロジーを感じる。

たしかに高さといい、かたさといい、起きた時の“しっかり寝られた感”といい、自分に合った枕を見つけられた気がする。すごい。

まとめ

私はお店などでベッドに寝転んで、行き交う人々に見られながら、色々と試してみることが気恥ずかしく、どうしても苦手だ。

また、通販で枕を買うと、買ったがいいものの、自分に合わなかったという残念な経験をした人も多いだろう。

私のような人間にとってこの商品は、買った後からでも家で思う存分、何度でも自分に合った硬さを検証していくことができる点はすごくありがたい。

そして、なんといってもコアラマットレスの最大の強みは、120日間トライアルができることもあるだろう。実際に買ってしばらく使ってみた結果、やっぱりなんか違うと感じれば、全国どこでも無料で返品かつ返金可能。

しばらく「コアラピロー (2nd Gen) 」は私の睡眠の相棒となるであろう。

ある調査によると、日本はOECD加盟国の中でも、最も睡眠時間が短い国だそう。日頃から睡眠に悩みを抱えていた人、自分に合った枕を探し続けていた人、コアラマットレスは使っていたもののまだ枕は試していなかったという人、ぜひ一度気軽にお試しあれ。

概要

コアラマットレスHP：https://jp.koala.com/

商品名：「コアラピロー (2nd Gen) 」

価格：1万6000円（税込）