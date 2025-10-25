毎日を頑張るあなたのコーヒーブレイクは、どのようなひとときだろうか。慌ただしい日常の中で、ホッと一息つける癒しの時間。そんな大切な瞬間を、さらに心ときめくものに変えてくれる、とっておきの情報が舞い込んできた。

ドトールコーヒーショップは、人気キャラクター「ポチャッコ」とのスペシャルコラボレーションとなる「福袋2026」を2025年12月26日より発売する。価格は2,300円から11,000円と幅広いラインナップで展開され、2025年10月24日から店頭予約が開始されるとのことだ。可愛すぎる限定グッズと、ドトール自慢の本格コーヒーがお得に手に入る、まさにコーヒーラバーとサンリオファンの夢の共演がここに実現する。

製品概要 製品名：ドトールコーヒーショップ「福袋2026」

価格：2,300円～11,000円（税込）

店頭予約開始日：2025年10月24日（金）

店頭発売日：2025年12月26日（金）

「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」の豪華ラインアップ

ポチャッコファンにとって見逃せないのが「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」だ。可愛らしいドトールユニフォーム姿のポチャッコがデザインされた限定グッズが手に入る、特別なセットである。

特に豪華な11,000円のセットは、ポチャッコグッズを存分に楽しみたい方にぴったりだろう。

ポチャッコ オリジナルトートバッグ ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ（約25cm） ポチャッコ オリジナル巾着 ドリップカフェ マイルドブレンド（30パック） コーヒーチケット（8枚綴り）

また、もう少し気軽にコラボを楽しみたい方には、6,000円のセットも用意されている。

ポチャッコ オリジナルトートバッグ ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム ドリップカフェ マイルドブレンド（15パック） コーヒーチケット（4枚綴り）

これらのポチャッコグッズは、細部にまでこだわりが光る限定デザインだ。

ドトールスタッフの制服を身につけた約25cmの「ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ」は、抱きしめたくなるような可愛さでコレクター心をくすぐる。

手のひらサイズの可愛らしい「ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム」は、カバンに付けていつでもポチャッコと一緒に出かけられるとのことだ。

さがら刺繍で表現されたポチャッコが愛らしい「ポチャッコ オリジナルトートバッグ」は、A4書類も収まる実用性を備えている。両端のボタンを留めればコンパクトになり、キーホルダー用の金具も付いているため、マスコットチャームを付けるのにも最適である。

内ポケットが複数付いたコーデュロイ素材の「ポチャッコ オリジナル巾着」は、メイク道具やガジェット類など、細々としたものの整理に大活躍するだろう。

最大32%OFFで本格コーヒーを堪能できる「新春限定セット」

もちろん、ドトールコーヒーショップが誇る本格コーヒーも福袋の大きな魅力の一つだ。2026年の干支である「午」デザインの紙袋に入った「新春限定セット」は、最大32%OFFという驚きのお得感で提供される。自宅で本格的なコーヒーを楽しみたい方や、様々な味わいを試したい方に最適なセットである。

自宅でこだわりのコーヒーを淹れたい方には「コーヒー豆セット」がおすすめだ。ドトール自社工場で丁寧に焙煎された、香り高いコーヒー豆を堪能できる。

2,300円：マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド（各1パック）、コーヒーチケット4枚 4,300円：マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアン（各1パック）、コーヒーチケット4枚 6,300円：マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド（各2パック）、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアン（各1パック）、コーヒーチケット8枚

忙しい時でも手軽に本格的な味わいを楽しめる「ドリップカフェセット」は、さらに使いやすくリニューアルされたとのこと。

さらに2025年12月からは、ドトールのドリップカフェのフィルター形状が一新され、おいしさはそのままに、注ぎやすさがアップしたそう。今回の福袋は、この新しいドリップカフェを一足早くお得に試せるチャンスである。

福袋を彩るランダムなオリジナルグッズ

全ての福袋セットにランダムで1つ付属する、ドトールユニフォーム姿のポチャッコオリジナルグッズも、コレクション心をくすぐるアイテムだ。どれが手に入るかというワクワク感が、福袋の楽しみを一層高めてくれることだろう。

中のオリジナルデザインパーツがシャカシャカと動く「シャカシャカキーホルダー」は、遊び心満載である。お子さんのネームタグとしても活用できるだろう。

コーヒー豆を抱えたポチャッコが可愛らしい「マグネットクリップ」は、メモを挟んで冷蔵庫に貼ったり、袋の口を留めたりと、実用性も兼ね備えている。

勉強やちょっとした伝言に便利な「付箋セット」は、5種類のオリジナルデザイン入りで、合計80枚とボリュームもたっぷりである。

全国で使えるコーヒーチケットで、お得なカフェタイムを

福袋に含まれるコーヒーチケットは、全国のドトールコーヒーショップで「ブレンドコーヒー（S）」「アメリカンコーヒー（S）」「アイスコーヒー（S）」のいずれかと引き換えが可能である。利用期間は2025年12月26日（金）から2026年5月31日（日）まで。サイズアップやドリンクの変更、他の割引券との併用はできないため、利用前に確認することをおすすめする。お気に入りの店舗で、美味しいコーヒーとチケットを交換する時間は、日々の楽しみの一つになるだろう。



ドトール×ポチャッコ「福袋2026」の予約・購入方法

店頭での予約は2025年10月24日（金）から12月25日（木）まで、店頭販売および商品お渡し期間は2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月・祝）までとなる。予約時に商品代金の支払いが必要であり、店舗によっては予約できる商品が異なる場合があるため、事前の確認が確実だ。数量限定のため、早めの予約をおすすめする。

さらに、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットも2種類（各6,000円、送料込）登場する。こちらは合計300セットという数量限定品だ。予約受付期間は2025年10月24日（金）10:00から11月30日（日）までで、2025年12月26日（金）から28日（日）のお届け予定。オンライン限定セットにも、ランダムでポチャッコオリジナルグッズが1つ付属する。豆は挽かずに届けられるため、注意が必要だ。

ちなみに、今回のコラボで初めてポチャッコを知った方もいるかもしれない。ポチャッコは、ぽちゃぽちゃしているから「ポチャッコ」と名付けられた、好奇心旺盛でおっちょこちょい、だけどちょっぴりおせっかいなイヌの男の子である。お散歩が大好きで、寄り道ばかりしてしまうという可愛いキャラクターだ。

福袋で迎える、ドトール×ポチャッコの特別な新年

ドトールコーヒーショップの「福袋2026」は、限定デザインのポチャッココラボグッズと、ドトール自慢の本格コーヒーがお得に手に入る、まさに夢のような内容だ。

自宅でゆったりとコーヒーを味わうもよし、オフィスで手軽にドリップカフェを楽しむもよし、カフェでチケットを使ってホッと一息つくもよし。そして、可愛いポチャッコグッズが、日々の生活に癒しと彩りを与えてくれることだろう。

特に、ドトールのユニフォームを着用したポチャッコグッズは、今回の福袋でしか手に入らない貴重なアイテムだ。コーヒー好きはもちろん、ポチャッコファン、そして新しい年の始まりに特別な喜びを求める全ての人におすすめしたい。数量限定のため、気になる方はぜひお近くの店舗やオンラインショップで早めにチェックし、素敵な年末年始の準備を始めてみてはいかがだろうか。

出典・関連リンク ドトールコーヒーショップ福袋2026特設ページ 株式会社ドトールコーヒー 公式サイト ドトールコーヒー 公式Instagram： @doutor_coffee_official ※画像はプレスリリースから抜粋





