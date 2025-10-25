“グラビア界で注目”元SKE48北野瑠華、極上ボディ披露 「グラビアン魂」未公開カットを収録
元SKE48の北野瑠華が登場する『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 北野瑠華「きれいに撮って」』から誌面カットが公開された。
【写真】可憐な笑顔＆抜群のプロポーションを見せた北野瑠華
1999年生まれ、岐阜県出身の北野は、SKE48卒業後に女優としても活動の幅を広げ、地上波初主演ドラマ『グラぱらっ！』（朝日放送テレビ）などに出演。1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）では大胆なショットが話題となり、グラビア界でも一躍注目を集めている。
本作は、週刊SPA!の人気コーナー『グラビアン魂』で掲載しきれなかった未公開カットを多数収録したデジタル写真集。清楚でフレッシュな白ワンピース姿から、色鮮やかなレインボービキニ、そして健康的な美ボディが際立つ大胆ショットまで北野の魅力を余すところなく堪能できる内容となっている。
特に、キュートで丸みを帯びたヒップラインや、自然体の笑顔、そして無防備な素肌を捉えたカットは必見。爽やかさと色気を兼ね備えた北野の“いま”を、リアルに写し出している。
