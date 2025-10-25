「周辺地域へのご迷惑となります」横浜FMがスタジアム周辺の迷惑駐車に注意喚起
横浜F・マリノスは23日、ホームゲーム開催時のスタジアム周辺での迷惑駐車について、改めて注意を呼びかけた。
公式サイトの声明によると、これまでも来場者への注意喚起を行ってきたものの、近隣の商業施設や周辺道路での迷惑駐車が依然として確認されているという。この影響で「各施設の利用者が駐車できない」「一般車両や歩行者が安全に通行することができない」といった状況が発生。施設関係者・利用者・住民から苦情が寄せられている。
これを受けてクラブは「周辺の道路、近隣の商業施設への無断駐車・迷惑駐車は周辺地域へのご迷惑となりますので、絶対にお止めください」と発信した。また、ホームゲーム開催時には一般来場者向けの駐車場は用意しておらず、日産スタジアムに付帯している駐車場は基本的にスポーツ医科学センターや新横浜公園の利用者に向けたものであると説明。来場時には公共の交通機関の利用を推奨している。
クラブは「ホームゲームの開催は、周辺住民の皆さま、近隣施設の皆様からのご理解とご協力のもとに成り立っています」とし、「皆さまのご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とマナー遵守を求めた。
