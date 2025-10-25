「このご時世に…」「太っ腹すぎる」山形が相手サポーター先着1500名へのプレゼントを予告
モンテディオ山形が24日にクラブ公式X(旧ツイッター/@monte_prstaff)を更新し、対戦相手のサポーターへのプレゼントを発表した。
山形はホームで26日に行われるJ2第34節でRB大宮アルディージャと対戦。「#RB大宮アルディージャ ファン・サポーターのみなさーん!」と呼びかけ、以下のように告知した。
「今週末の10月26日に開催されますモンテディオ山形VS.RB大宮アルディージャ戦では、アウェイサポーターの皆さま、先着1,500名さまに雪若丸パックご飯をプレゼント ※なくなり次第、終了となります。ぜひ、山形県の美味しいお米をご堪能ください!」
この投稿に対し、「うれしい!ありがとうございます!」「欲しい!」「この米の高いご時世にあまりにも優しすぎるでしょモンテディオさん、、、」「太っ腹すぎる」「勝ち点の前にコメ狙いに行く」「アウェイサポさんに優しいな」「モンテって試合後に(対戦相手の)サポーターへのポストしてたり優しいクラブ」などの声が寄せられた。
