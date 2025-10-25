山形県高校駅伝2025 男子 第4中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
第4中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 古川 一琉(3) → 須田 惺哉(3) 2位 → 山形中央 天野 綺人(1) → 小林 亮輝(2) 3位 → 東海大学山形 三浦 康星(1) → 山川 大輝(3) 4位 → 山形南 松田 昇磨(1) → 後藤 大晴(1) 5位 → 九里学園 佐藤 聖梛(2) → 佐藤 銀河(1) 6位 → 新庄東 三浦 雄大(2) → 永瀬 舜(1) 7位 → 米沢中央 我妻 尚哉(1) → 山田 心(1) 8位 → 鶴岡工業 佐藤 永絆(2) → 鈴木 伸吾(3) 9位 ↑ 致道館 平形 大地(1) → 若生 愛輝(1) 10位 ↑ 創学館 小野寺 紫々丸(1) → 本間 輝空(3) 11位 ↑ 鶴岡東 白幡 希音(1) → 佐藤 優真(1) 12位 ↓ 山東・山工・日大 本間 直輝(2) → 尾形 宗哉(2) - 繰 山形市立商業 髙橋 るい(2) → 田中 陽良(2)
